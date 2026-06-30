Koçtaş’tan 30. yılında çifte yatırım: Düzce’ye dev lojistik üssü, İstanbul'a yeni nesil mağaza

Türkiye’nin lider ev geliştirme perakendecisi Koçtaş, operasyonel gücünü ve müşteri deneyimini artırmaya yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin lojistik altyapısına büyük ivme kazandıracak Düzce Lojistik Merkezi, tedarik zincirini çok daha hızlı ve verimli hale getirmek amacıyla Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçti. Koçtaş Düzce Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu katıldı.

Son teknoloji ile donatılan ve günlük 160 araçlık dev bir operasyon hacmine sahip olan bu yeni merkez, Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalara ve son tüketiciye ürün teslimatını hızlandırarak, hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıyacak. Koçtaş, tedarik süreçlerini güçlendiren bu stratejik yatırımının yanı sıra, çok kanallı büyüme vizyonu doğrultusunda aynı gün İstanbul Taşdelen’de yeni nesil konseptiyle tasarlanan dijital destekli mağazasının da açılışını gerçekleştirdi.

"Bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Koç Topluluğu’nun temelleri 1926 yılında küçük bir bakkal dükkânında atıldı. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınma tarihinde birçok ilke imza attık. Tüm bu yolculukta Vehbi Koç’un ‘Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız’ sözleri bizim için hem bir pusula hem de temel bir ilke olmuştur. Koç Topluluğu’nun 100. yılını, Koçtaş’ın ise 30. yılını kutladığımız bu dönemde aynı kararlılık ve aynı ilkeler doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Koç Topluluğu’nun ev geliştirme perakendeciliği alanındaki temsilcisi Koçtaş’ın toptan inşaat malzemeleri ticaretinden perakendeye uzanan yolculuğunu, 1996 yılında Bornova’da açtığı ilk mağazayla başlattığını kaydeden Ali Y. Koç, “Bu 30 yıl içinde Koçtaş; yalnızca ürün sunmanın ötesine geçerek, müşterilerine ilham veren, yaşam alanlarını güzelleştiren bir markaya dönüştü” dedi.

Düzce Lojistik Merkezinin Koçtaş’ın gelecek vizyonu doğrultusunda attıkları stratejik adımlardan biri olduğunu kaydeden Ali Y. Koç, “Yatırım yaptığımız her bölgede ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlamayı, içinde bulunduğumuz ekosistemi birlikte büyütmeyi ve iş ortaklarımızla kazan-kazan anlayışı çerçevesinde hareket etmeyi önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşım, Koç Topluluğu’nun sorumlu büyüme anlayışının doğal bir yansımasıdır. Bugün attığımız bu adımın yalnızca Koçtaş’ın büyümesine ve hedeflerine ulaşmasına değil, aynı zamanda bölge ekonomisine, istihdama ve ticari hareketliliğe de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzce’de hayata geçirdikleri bu merkez ile Koçtaş’ın operasyonel gücünü daha ileriye taşırken, müşterilerine ürünlerini çok daha hızlı, verimli ve kesintisiz şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Ali Y. Koç, Düzce Lojistik Merkezi açılışının ardından İstanbul Taşdelen’de yer alan Koçtaş mağazasının açılışını da gerçekleştirdi. Koçtaş Genel Müdürlük binasında konumlanan bu mağaza, 1000 metrekarelik yeni formatı ile müşterilerine hizmet verecek.

"Daha hızlı teslimat ve güçlü stok yönetimi"

Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ise yatırımlarla ilgili şunları söyledi:

“Düzce Lojistik Merkezimizle operasyonel gücümüzü önemli ölçüde artırırken, yine bugün İstanbul Taşdelen’de hizmete alacağımız yeni mağazamızla müşterilerimize daha da yakınlaşıyoruz. Bu iki yatırım, Koçtaş’ın büyüme yaklaşımını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Operasyonel güç ve müşteri deneyimini birlikte geliştiriyoruz. Koçtaş olarak tüm satış kanallarımızı bütünleşmiş bir yapı içinde yönetiyoruz. Müşterilerimiz ister mağazalarımızdan ister dijital platformlarımızdan alışveriş yapsın; onlara aynı kaliteyi, aynı hızı ve aynı hizmet standardını sunmayı hedefliyoruz.

Düzce’de hayata geçirdiğimiz lojistik merkezimiz, bu yapının en kritik halkalarından birini oluşturuyor. Bu yatırımla lojistik altyapımızı güçlendiriyor, tedarik zincirimizi daha verimli hale getiriyor ve ürünlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına çok daha hızlı ulaştırabilecek bir kapasiteyi devreye alıyoruz. Bu yatırım, doğrudan müşteri deneyimini de iyileştirecek; daha hızlı teslimat, daha güçlü stok yönetimi ve daha kesintisiz hizmet anlamına geliyor. Bugün hizmete açacağımız Taşdelen mağazamız ise bu yapının müşteriyle buluştuğu en önemli noktalardan biri olacak. Fiziksel mağaza deneyimini dijital imkanlarla destekliyor; müşterilerimizin ihtiyaç duydukları ürünlere çok daha kolay erişmesini sağlıyoruz.”

Türkiye genelinde daha güçlü lojistik altyapı

Koçtaş’ın Düzce’de hayata geçirdiği lojistik merkezi, şirketin Türkiye genelindeki tedarik ve dağıtım süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirecek. Son teknoloji ile donatılan merkez; tedarikçilerden gelen ürünlerin daha hızlı işlenmesini ve mağazalar ile müşterilere daha kısa sürede ulaştırılmasını sağlayacak.

Yaklaşık 59 bin 300 metrekarelik alana kurulu ve 42 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan merkez, 52 bin paletlik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Toplamda 14 bin farklı ürünün stoklanabildiği merkez, günde ortalama 160 araçlık operasyon kapasitesiyle Türkiye genelindeki mağazalara ve müşterilere hizmet sunacak. Bu yatırım sayesinde Koçtaş, fiziksel mağazalarından ve dijital kanallarından gelen taleplere çok daha hızlı yanıt verebilecek.

Taşdelen’de ilham veren yeni mağaza deneyimi

Koçtaş, İstanbul Taşdelen’de açtığı yeni mağazasıyla müşteri deneyimini odağına alan yeni nesil mağazacılık anlayışını bir adım ileri taşıyor. Toplam bin metrekare satış alanına sahip mağaza; ilham veren teşhir çözümleri, dekorasyon ve banyo showroom bölümleriyle modern yaşam alanlarına yönelik çözümler sunuyor.

Mağazada yer alan dijital kiosklar sayesinde müşteriler, ürün gamına dijital olarak da erişebilirken; farklı kategorilerde sunulan çözümlerle mağaza içi deneyim zenginleştiriliyor. Bu yapı, Koçtaş’ın fiziksel ve dijital kanalları entegre eden çok kanallı stratejisinin önemli bir örneğini oluşturuyor.