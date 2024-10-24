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Koddata iş ortakları toplantısında markalarını tanıttı

Otomatik tanımlama ve veri toplama (OTVT) sektörünün öncü firmalarından Koddata, 11 Ekim’de “iş ortakları toplantısı” düzenledi.

Haber Merkezi
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Koddata iş ortakları toplantısında markalarını tanıttı
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Bayileri ve distribütörü olduğu çözüm ortaklarını bir araya getiren etkinlikte Koddata, KODPOS, KODPRINT ve KODSCAN markalarını tanıttı. Toplantıda ayrıca sektöre katkı sağlayan, yenilikçi çözümler üreten ve üstün performans gösteren iş ortaklarına ödül verildi.

Koddata Yönetici Ortağı Hikmet Karakaş, “Bu toplantı, sadece ürünlerimizi ve çözümlerimizi tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda iş ortaklarımızla olan bağlarımızı güçlendirmemize de olanak sağladı. OT-VT sektöründeki konumumuzu korurken, inovasyon ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye kararlıyız. Önümüzdeki dönemde, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerimize en yenilikçi çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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