Köklüce Makina, beşinci fabrika ile üretim alanını 50 bin metrekareye çıkardı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 1997 yılında 250 metrekarelik küçük bir atölyede kurulan Köklüce Makina, bugün traktör ve iş makinesi kabinleri ile kaynaklı komponent parça üretiminde sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. Yıllık 30 bin ton sac hammadde işleyen şirket, üretiminin yüzde 50’sini ihraç ediyor. Firmanın, Eskişehir OSB’de yer alan üretim tesislerine ek olarak İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrika yatırımıyla birlikte toplam kapalı alanı 50 bin metrekareye ulaştı.

“Kaliteyi doğrudan kontrol ediyoruz”

Yeni tesisin üretim süreçlerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Köklüce Makina Satış Pazarlama Müdürü Erçin Kurul, “Traktör sürücü kabinleri, iş makinesi kabinleri ve forklift kabinleri üretiyoruz. Üretimin her aşamasını, yani hammadde şekillendirme, kaynaklı imalat, yüzey kaplama ve montajı kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu sayede kaliteyi doğrudan kontrol edebiliyor, verimliliğimizi artırıyoruz. 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikamızla kaynaklı imalat ve kabin montaj kapasitemizi yüzde 30 oranında büyüttük. Yurt içindeki ana sanayilere hizmet vermeye devam ederken, ihracat payımızı da kısa vadede yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İhracat oranlarının hâlihazırda yüzde 50 seviyesinde olduğunu belirterek, Almanya, Fransa ve Macaristan’ın yanı sıra İtalya ve İngiltere pazarlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Kurul, sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa’da iş geliştirme faaliyetlerimize hız verdik. Hedefimiz, mevcut pazarlardaki güçlü konumumuzu korurken yeni ülkelere açılmak. İhracat performansımızı artırmak için makine parkurumuzu ve teknolojik altyapımızı sürekli yeniliyoruz.”

Teknolojik altyapılarını geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini açıklayan Erçin Kurul, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek adına robot yatırımlarına yöneldiklerini, modern makinelerle donatılmış üretim hatlarıyla kaliteyi artırdıklarını söyledi. İnovasyon odaklı yaklaşımla hizmet verdiklerini aktaran Kurul, “Teknolojiyi yakından takip ederek yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Robotik sistemler ve akıllı üretim süreçleriyle verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde müşteri taleplerine özel çözümler sunarak rekabet avantajı elde ediyoruz” dedi.

Savunma sanayi ve raylı sistemlere odaklanacak

Bugüne kadar ağırlıklı olarak tarım ve inşaat makineleri sektörüne üretim yaparken, önümüzdeki dönemde farklı alanlara yönelmeyi hedeflediklerini belirten Erçin Kurul, savunma sanayi ve raylı sistemler sektörlerine de odaklanarak faaliyet gösterdikleri alanları çeşitlendireceklerini açıkladı. Kurul, “Yıllardır ana sanayilere üretim yapıyoruz, mühendislik kabiliyetlerimiz ve teknik altyapımız oldukça güçlü. Bu birikimimizi yalnızca tarım ve inşaat makineleri sektörleriyle sınırlı tutmak istemiyoruz. Savunma sanayi ve raylı sistemler, Türkiye’nin geleceğinde stratejik öneme sahip alanlar. Biz de bu sektörlerde çözüm ortağı olmayı planlıyoruz. Bu sayede hem ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek hem de ihracat hedeflerimizi farklı coğrafyalara taşıyacağız” diye konuştu. Savunma sanayi ve raylı sistemlerdeki projelerin yüksek katma değerli olduğunu vurgulayarak, inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarını bu alanlarda da yoğunlaştıracaklarını kaydeden Kurul, “Önümüzdeki dönemde teknolojiye dayalı üretim anlayışımızı bu sektörlere de aktararak yeni bir büyüme hikâyesi yazmak istiyoruz. Hedefimiz, Köklüce Makina’yı yalnızca kabin üretiminde değil, farklı sanayi dallarında da güvenilir bir çözüm ortağı haline getirmek” ifadelerini kullandı.