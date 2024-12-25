Kolay İK 2025’te yatırım ve yeni iş modeliyle büyüyecek

Türkiye’nin SaaS modelinde hizmet veren ilk ve en büyük insan kaynakları ve personel yönetim platformu Kolay İK, 2023 yılında gerçekleştirdiği satın almalar ve yönetim kadrosundaki yeni yapılanma ile birlikte kazandığı hızlı büyüme ivmesini bu yıl da sürdürdü. 2024’ü bir önceki yıla göre dolar bazında iki buçuk kat ciro artışı ile kapatmaya hazırlanan şirketin yeni dönem hedef ve projelerini Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı anlattı.

“İK’yı ilgilendiren finansal süreçlerin de uçtan uca yönetildiği bir uygulama olacağız”

2024 yılında puantaj, otomatik çözümleme, iş akış yöneticisi, bordro ve izin-özlük gibi geliştirmelerle şirketlerin verimliliğini artırıp maliyet yönetimini kolaylaştırdıklarını söyleyen Yalı, 2025 yılı hedeflerini ve Kolay İK’nın yeni iş modeli planlamasını şu sözlerle anlattı; “Onuncu yılımız olan 2025’in ilk çeyreği için önemli hedefler belirledik. Bu kapsamda Seri B yatırım turumuzu sonuçlandıracağız, teknoloji ve ürün geliştirme çalışmalarına 3 milyon dolarlık bir kaynak ayıracağız. Bu noktada şirketimizdeki en büyük yenilik ise iş modelimizdeki değişiklik olacak. Buna göre Kolay İK, mevcut insan kaynakları yönetimine ek olarak çalışanların ve şirketlerin İK’ya dair tüm finansal süreçlerini de uçtan uca yönetebileceği bir uygulama haline gelecek. Maaş ödemeleri, harcamalar, masraflar ve yan hakların yalnızca takibini değil, etkin bir şekilde yönetimini de mümkün kılacağız. Ayrıca Kolay İK kullanıcıları için uygulama üzerinden çeşitli avantajlar da sağlayacağız.”

“Avrupa pazarında derinleşerek cirodaki yurt dışı payını yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz”

2024 yılında cironun yanı sıra hizmet verdikleri ülke ve kullanıcı sayısını artırdıklarını da belirten Yalı, “2024 yılının başında hizmet verdiğimiz ülke sayısı 19’du. Bu yıl Endonezya, Tayland, Brezilya, Kenya, Arnavutluk ve Kazakistan olmak üzere toplam 6 ülkede daha faaliyet göstermeye başlayarak bu sayıyı 25’e çıkardık. 2025 yılında ise yeni ülkelerden ziyade mevcut ülkelerde derinleşmeyi planlıyoruz. Burada da önceliğimiz Avrupa pazarı olacak. Çünkü bu pazarda ciddi bir kullanıcımız olduğu gibi potansiyel de çok yüksek. Bunun yanı sıra ürünümüz Avrupa genelindeki mevzuatlara daha uygun olduğundan süreç hızlı ilerliyor. 2025 yılında ise ciromuzu dolar bazında iki kat artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda önemli bir hedefimiz de şu anda ciromuzun içindeki payı yüzde 8 olan yurt dışı gelirimizi yüzde 20’ye yükseltmek. Böylelikle ülkemizin yazılım ve teknoloji ihracatına da daha fazla katkı sağlayacağız” dedi.

İki yeni departman ile istihdam artırılacak

Yeni yapılanmayla birlikte istihdamda da artış planladıklarını ifade eden Yalı, “Bu yıl istihdamımızı yaklaşık yüzde 15 artırarak 82 kişiye ulaştık. 2025 yılında ise yeni yapılanmamız ve geliştirmelerimiz çerçevesinde iki yeni departman daha kurarak istihdam artışımızı sürdüreceğiz. Bu departmanlardan biri veri ve analitik diğeri ise finansal teknoloji kanalımıza yönelik olacak. Bu ikinci ekip uygulamaya yönetirken aynı zamanda hizmet verdiğimiz şirketlere bu alanda danışmanlık da sağlayacak” diye konuştu.