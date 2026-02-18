Kolay İK, ‘Bordro Danışmanlığı’ hizmetini devreye aldı

Türkiye’de şirketlerin büyük bir bölümü, insan kaynaklarının en teknik ve operasyonel iş yükü olan bordro süreçlerini halen geleneksel yöntemlerle yönetmeye çalışıyor. Ancak güncellenen mevzuatların, SGK bildirimlerinin, destek ve teşviklerin takibi, muhasebe raporlarının hazırlanması, izin ve avans gibi süreçlerin eksiksiz işlenmesi gibi süreçler, bu alanda hem dijitalleşme hem de uzmanlık ihtiyacını beraberinde getiriyor. 4.500’ün üzerinde şirket tarafından kullanılan insan kaynakları platformu Kolay İK, devreye aldığı ‘Bordro Danışmanlığı’ hizmetiyle şirketlerin bu alandaki operasyonel yüklerini ve yasal yükümlülüklerini üstleniyor.

Kolay İK Bordro Danışmanlığı, tüm çalışanların bordro hesaplamaları (ücret, izin, kıdem, ihbar vb.), SGK/MUHSGK bildirimleri, teşvik hesaplamaları, muhasebe raporları, Ar-Ge/Teknopark bordroları, iş göremezlik rapor takibi, puantaj, çarşaf bordro, maliyet raporları ve özlük dosyası denetimi gibi işlemleri kapsıyor. Kolay İK’nın uzman kadrosu tarafından yürütülen süreç, bordro yönetimini kişilere bağlı bir operasyon olmaktan çıkararak mevzuata uyumlu ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyor.

Kurumlara hatasız ve zamanında bildirim

SGK ve vergi uygulamalarının yakından takip edildiği hizmet kapsamında, hesaplamalar ve bildirimler güncel mevzuata göre hazırlanıyor; teşviklerin doğru şekilde uygulanması ve raporlanması sağlanıyor. Kolay İK Bordro Danışmanlığı, farklı çalışma modellerine sahip şirketlerde ortaya çıkan vardiya, fazla mesai, prim ve saha ekipleri, PDKS entegrasyonu gibi bordroyu oluşturan kalemleri de tek bir standart altında toplayarak yönetilebilir hale getiriyor. Aynı zamanda düzenli raporlamalar sayesinde yönetim, bordro maliyetlerini ve iş gücü verilerini daha şeffaf şekilde takip edebiliyor. SGK, İŞKUR, vergi dairesi gibi kurumlara yapılacak bildirimler de hatasız ve zamanında gerçekleştiriliyor.

Çağlar Yalı: Türkiye’deki bordro yönetimini kökten değiştireceğiz

Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, şirketin onuncu yılı olan 2025’te iş modelini ve odak alanlarını yeniden kurguladıklarını, bordro tarafındaki çalışmaların da bu dönüşümün önemli bir parçası olduğunu söyledi. Yalı, “Geçtiğimiz yıl markamızı, ‘temel insan kaynakları yönetimi’nin ötesine taşıyıp ‘uçtan uca bir İK sistemi’ olarak konumladık. Gerek ülkemizde gerekse globalde şirketlerin katma değerli projelerden çok temel fonksiyonlarda sürdürülebilirliğe, operasyonel kârlılığa ve dijital dönüşüme odaklandığı bu dönemde biz de bordro, puantaj ve PDKS ürünlerimizin hızlı büyümesiyle önemli bir ivme yakaladık. Bu yıl ise özellikle Bordro Danışmanlığı hizmetimizin hızla büyüyeceğini öngörüyoruz. Farklı sistemlere, elektronik tablo programlarına gerek kalmadan, hatasız ve tamamen yasal mevzuatlar doğrultusunda işleyen bu hizmetimizin, Türkiye’deki bordro yönetimini kökten değiştireceğine inanıyoruz” dedi.

“Maaş ve mali veri gibi hassas süreçler profesyonelce yönetiliyor”

İK ekiplerinin bordroya her ay günlerce zaman ayırdığını, bunun da operasyonel yükleri artırırken verimliliği düşürdüğünü ifade eden Yalı şöyle devam etti; “Danışmanlık hizmetimiz, İK ekiplerinin daha katma değerli işlere odaklanmasını sağlıyor. Öte yandan çalışan maaş bilgileri ve mali veriler gibi son derece hassas bir konuda dışarıdan uzmanla çalışmak, sürecin kontrollü ve profesyonel bir şekilde yönetilmesine imkan tanıyor. Biz Kolay İK olarak, şirketlerin her ay yaşadığı bordro yetiştirme kaygısını ortadan kaldırıyor, hesaplamaları zamanında ve doğru şekilde gerçekleştiriyor, bordro ve özlük süreçlerindeki tüm yasal yükümlülükleri üstleniyor, mevzuat değişikliklerini takip edip olası riskleri önceden önlüyoruz.”

Personel Yönetimi ücretsiz

Yalı ayrıca, Kolay İK Bordro Danışmanlığı hizmetini alan şirketlere; özlük dosyası, izin, harcama, avans, puantaj, mesai, zimmet, eğitim yönetimi, belge paylaşımı gibi modülleri içeren Personel Yönetimi uygulamasını da ücretsiz olarak sunduklarını açıkladı.