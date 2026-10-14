Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı: Yapay zeka maaş dengesini değiştirebilir

Teknolojik dönüşüm, değişen çalışan beklentileri ve ekonomik koşulların şirketlerin gündemini belirlediği iş dünyasında yılın son çeyreği ile birlikte hareketlilik başladı. Ekipler bir yandan 2026 hedeflerini tutturmak için çalışırken diğer yandan önümüzdeki yılın planlamalarını yapıyor. Kolay İK, insan kaynaklarının bu dönemde odaklandığı konuları ortaya koymak üzere bir araştırma yaptı. LinkedIn ve Kolay İK uygulaması üzerinden düzenlenen araştırmaya 234 İK profesyoneli katıldı.

Araştırmaya göre şirketlerin %42’sinin ilk gündem maddesi ‘2027 bütçesi ve ücret dengesi’ oldu. ‘Performans değerlendirme’ %23 ile ikinci sırada yer alırken ‘işe alım ve yetenekleri elde tutma’ %21’lik pay aldı. Yıl boyunca iş dünyasının en çok konuştuğu başlıklardan biri olan ‘yapay zekayı iş süreçlerine katma’ ise %14 ile son sırada kaldı. Öte yandan yapay zeka şirketlerin yıl sonu gündeminde alt sıralarda yer alsa da iş gücü piyasasındaki etkisi büyüyor. PwC’nin 2026 Küresel Yapay Zeka İş Barometresi’ne göre, yapay zeka becerileri gerektiren işler benzer pozisyonlara kıyasla ortalama %62 daha yüksek ücretlendiriliyor.

Çağlar Yalı: Bütçeler ve hedefler netleşince yapay zeka yeniden yükselişe geçecektir

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “Yıl sonu yaklaşırken bütçe ve ücret dengesinin şirketlerin gündeminde ilk sıraya yerleşmesi beklenen bir tablo. Bunun yanında performans değerlendirme ile işe alım ve yetenekleri elde tutma başlıklarının toplamda %44’e ulaşması, şirketlerin mevcut insan kaynağını nasıl yöneteceğine ve geliştireceğine de güçlü biçimde odaklandığını gösteriyor. Yapay zeka ise bu dönemde daha alt sırada görünse de bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Bütçeler ve yeni yıl hedefleri netleştikçe yapay zeka yeniden şirketlerin öncelikli gündemlerinden biri haline gelecektir. Üstelik küresel veriler, yapay zeka becerilerinin ücret dengelerini şimdiden etkilediğini gösteriyor. Bu nedenle şirketlerin 2027 planlarını yaparken değişen görev tanımlarını, değer kazanan yeni becerileri, mevcut çalışanların gelişimini ve yapay zekanın bu süreçteki etkisini de hesaba katması gerekiyor” dedi.