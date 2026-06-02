Kolay İK’dan biyometrik veri kullanan şirketlere kritik uyarı

İşletmelerin çalışma saatleri, mesai, vardiya takibi için parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması gibi biyometrik veriler kullanması hem yargı hem de Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları gereği hak ihlali sayılabiliyordu. Şimdi bu konu, Kurul kararıyla hukuki çerçeve kazandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ‘Mesai Takibi Amacıyla Biyometrik Veri İşlenmesi Hakkında İlke Kararı’, 2 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre çalışan rızası olsa bile mesai takibi amacıyla biyometrik veri işlenmesi hukuka aykırı kabul edilecek.

Çağlar Yalı: Hem çalışanı hem şirketleri koruyor

KVKK kapsamında tartışmalı bir konu olan biyometrik veri toplamanın Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile netlik kazandığını ifade eden Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “Biyometrik verilerin toplanması, ölçülülük ilkesine aykırıydı. Yani kart okuma, QR kod veya şifre gibi alternatif yöntemler mevcutken biyometrik verilerin kullanılması çalışan mahremiyetinin ihlal edilmesi olarak kabul ediliyordu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar çalışanları koruduğu gibi şirketlerin olası hukuki problemler yaşamasının da önüne geçecek” dedi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile uyumlu Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) hakkında da bilgi veren Yalı şöyle devam etti:

"PDKS süreçleri, biyometrik veri toplamadan hem verimli hem de hukuka uygun şekilde yönetilebilir."