KolayBi’, ikinci yurt dışı ofisini Romanya’da açtı

Türk muhasebe şirketi KolayBi’, Almanya’nın ardından hizmet bölgesine Romanya’yı da ekledi. KOBİ’lerin dijital dönüşümünü Romanya’nın başkenti Bükreş’te sürdürmeye başlayan ve ülke regülasyonlarına uygun hizmetler geliştiren KolayBi’, 2024 yılındaki hedeflerini belirledi.

Yurt dışı yatırımına dair açıklamada bulunan KolayBi’ CEO’su Gökhan Boyana, “Türkiye’deki yüksek ivmeli büyümemizi bir süre önce yurt dışına taşımış ve Almanya’da ilk ofisimizi açmıştık. Şirketimizin hizmet alanını geliştirirken sektörel uzmanlığımızı da yurt dışına taşıyıp, hizmet ihracatına yaptığımız katkıdan dolayı gururluyuz. Bunu bir adım daha ileri taşıyarak Romanya’da yeni bir ofis açtık. Özellikle Avrupa piyasasına açılmak isteyen yabancı yatırımcılar için merkez üssü ülkelerin başında gelen Romanya’da KOBİ’nin dijital okuryazarlığı son derece yüksek. Bunun yanı sıra Romanya’da gelişen e-Fatura’ya geçiş süreci regülasyonu, finansal teknoloji altyapısının gelişmişlik seviyesi ve büyük teknoloji şirketlerinin merkezlerinin bulunması, yatırım anlamında elimizi güçlendirdi.” dedi.

Romanya’ya uygun ürün ve hizmetler geliştirecek

Romanya’nın başkenti Bükreş’in yeni yatırım yapmak için en doğru nokta olduğunu belirten KolayBi’ Kurucu Ortağı Cem Taylan Ekinci ise KOBİ’lere sunulacak hizmetlere dair şu söyledi: “Yeni ofisimizle birlikte paket içeriklerimizi ve hizmetlerimizi Romanya pazarına göre lokalize edeceğiz. Romanya’daki hedef kullanıcılarımıza ülke regülasyonlarına uygun olacak şekilde özel ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Burada da ana hedefimiz KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkıda bulunup işlerini kolaylaştırmak. İlerleyen yıllarda aşama aşama e-Fatura’ya geçeceklerini düşünüyoruz. Biz de bu doğrultuda mevcut pazarı sürekli analiz ederek ihtiyaçlara en uygun çözümleri üreteceğiz.”

Genel Müdürü olarak Bora Akman atandı

KOBİ’lerin hem yurt içinde hem de yurt dışında dijital dönüşümüne katkı sağlamanın kendileri için en büyük kazanım olduğunu söyleyen KolayBi’ Romanya Genel Müdürü Bora Akman da “Avrupa’ya açılan ilk ön muhasebe şirketi olmanın sorumluluğu büyük ve biz de bu doğrultuda yüksek hizmet kalitemizi Almanya’nın ardından Romanya’da da sunacağımız için mutluyuz. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda bu yıl 3000 kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor, 2024 yılında da 2 milyon Euro ciro elde etmeyi planlıyoruz. Bunun için KolayBi’nin yeni nesil ön muhasebe alanındaki hizmet gamını KOBİ’lerle buluşturup dijitalleşmelerine katkı sunacağız.” ifadelerini kullandı.