Kolaysoft’a ‘Yılın e-Fatura e-Defter e-Arşiv yazılımı’ ödülü

Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 araştırma sonuçları, 9 Ağustos 2023 tarihinde Fişekhane’de düzenlenen ödül töreninde açıklandı ve ödüller sahiplerini buldu. Kolaysoft Teknoloji, ‘Sistem Entegratörü İş Ortağı’ başlığında “Yılın e-Fatura e-Defter e-Arşiv Yazılımı” kategorisinde birinci oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, “Geçtiğimiz yıllarda aldığımız ödüllere yenilerini ekleyerek, başarımızı taçlandırmaya devam ediyoruz. Bilişim 500 araştırması sonuçlarına göre, bu yıl Sistem Entegratörü İş Ortağında e-Fatura e-Defter e-Arşiv yazılımı kategorisinde birinci olmanın, çalışma arkadaşlarımız, iş - çözüm ortaklarımız ve müşterilerimiz adına heyecanını yaşıyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) tüm e-dönüşüm süreçlerinde lisanslı özel entegratör firmasıyız. Bunun yanında 18 özel entegratör firmaya e-dönüşüm kapsamında altyapı hizmeti veriyoruz. Kolaysoft firması olarak ve altyapı hizmeti verdiğimiz 18 özel entegratör ile birlikte, ülkemizdeki e-dönüşüm kullanıcılarının yaklaşık yüzde 20’sine hizmet sağlamaktayız.” dedi.