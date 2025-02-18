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Koleksiyon Mobilya, 2024 finansal sonuçlarını açıkladı

Türkiye’nin öncü mobilya markalarından Koleksiyon Mobilya, 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 1,7 milyar TL konsolide net satış geliri elde ederken, 922 milyon TL brüt kâr ve %26 net kâr marjı ile 440 milyon TL net kâr açıkladı.

Haber Merkezi
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Koleksiyon Mobilya, 2024 finansal sonuçlarını açıkladı
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Koleksiyon Mobilya, 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket 1,7 milyar TL konsolide net satış geliri elde etti.

Koleksiyon Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doruk Malhan, finansal performansa ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"2024 yılı, şirketimizin yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir büyümeyi sağladığı verimli bir yıl oldu. Operasyonel verimliliğimizi artırarak, kârlılığımızı ve müşteri memnuniyetimizi en üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz. 236 milyon TL ihracatımızla, güçlü finansal yapımızla önümüzdeki dönemde de büyümemizi sürdüreceğiz."

Sürdürülebilir büyüme ve gelecek stratejileri

Koleksiyon Mobilya, güçlü finansal sonuçları ve operasyonel verimliliğiyle sektördeki liderliğini pekiştirirken, yenilikçi ürün geliştirme, dijitalleşme ve küresel pazarlara açılma hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor.

Yatırımcılar için detaylı finansal verilere ve 2024 yılı faaliyet raporuna şirketin resmi web sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ulaşılabilir.

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