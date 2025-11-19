Kolektif House, 10. yılında yurt dışına açılıyor: İlk global lokasyon Bakü’de!

Türkiye’de 10 yıldır yeni nesil çalışma anlayışına yön veren esnek çalışma alanının öncüsü Kolektif House, şimdi de Bakü lokasyonu ile global yolculuğunun ilk durağını hayata geçiriyor. Kentin mimari belleğinde önemli bir yer tutan Tagiyev bölgesinde, 1900’lü yıllardan kalma tarihi bir binada konumlanan Kolektif House Bakü, hem bireysel profesyonellere hem de kurumsal şirketlere ilham veren bir çalışma ortamı sunmayı hedefliyor.

Şehrin kalbinde esnek ofis çözümleri

Şehrin kalbinde konumlanan yeni lokasyon; Azerbaycan Milli Tarih Müzesi, Fountain Square ve Azerbaycan Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu gibi önemli merkezlere yürüme mesafesinde yer alıyor. Kolektif House Bakü’de ortak çalışma alanlarının yanı sıra 6 ila 10 kişilik hazır ofisler ve kurumsal firmalara yönelik 150-850 m² aralığında Suit Ofis çözümler bulunuyor.

Tek üyelikle iki ülkede Kolektif House deneyimi

Kolektif House üyelikleri, Bakü’nün yanı sıra Türkiye’deki tüm lokasyonlarda geçerli olurken; kullanıcılar mobil uygulama üzerinden 10.000’den fazla profesyonelden oluşan Kolektif House topluluğuna kolayca dahil olabiliyor. Böylece iki ülke arasında kesintisiz bir çalışma ağı oluşuyor, yaratıcı iş birliği ve kültürel paylaşım güçlenerek yeni bir merkezde buluşuyor. Kolektif House’un kendine özgü etkinlik alanı KoLounge, etkinliklerden atölyelere uzanan özel buluşmalarıyla toplulukları, fikirleri ve kültürleri bir araya getiren sosyal bir merkez olarak markanın “birlikte üretme” ruhunu Bakü’ye taşıyor.

“Globalde güçlü bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz”

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“10 yıl önce çıktığımız bu yolculukta, esnek çalışma kültürünü Türkiye’de dönüştürmeyi hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada, hayalini kurduğumuz global açılımın ilk adımını Bakü’de atıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bakü’nün tarihi bir binasında, modern iş dünyasına ilham verecek yeni bir Kolektif House deneyimi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye pazarında büyümeye devam ederken, stratejik lokasyonlarla globalde de güçlü bir oyuncu olmayı amaçlıyoruz.”