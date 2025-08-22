Kolektif House, iş ve yaşam sınırlarını kaldırıyor: Yeni nesil çalışma kültürü Urla’da!

Hazır ofis sektörünün pazar lideri Kolektif House, esnek çalışma kültürünü İstanbul’un ötesine taşıyarak sezon boyunca Urla’da fark yaratan bir deneyime imza atıyor. “On The Board” temasıyla Urla Surf House’da hayata geçen pop-up çalışma alanı; deniz kenarında, doğayla iç içe özgürce çalışmak isteyen herkes için eylül ayı sonuna kadar açık olacak.

Sezonun ritmi Kolektif Sessions ile katlanıyor

19 Temmuz’da DJ NoFrost’un enerjik ritimleriyle açılış yapan Kolektif House On The Board, “Kolektif Sessions” kapsamında düzenlenecek sürpriz etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Ege Çubukçu ile başlayan Kolektif Sessions, yaz boyunca ilham dolu bir topluluk deneyimi sunmaya devam edecek.

“Çalışma ve iş hayatına yön vermeyi sürdüreceğiz”

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Kolektif House’ta esnekliği, üretkenliği artıran ve yaşamla bütünleşen bir değer olarak görüyoruz. Bu değeri İstanbul sınırlarının ötesine taşımak, büyüme stratejimizin merkezinde yer alıyor. Bu yaklaşımımız doğrultusunda Urla Surf House’da hayata geçirdiğimiz Kolektif House On The Board ile iş ve yaşam arasındaki sınırları kaldırmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı lokasyonlarda gerçekleştireceğimiz etkinliklerle çalışma ve iş hayatına yön vermeye devam edeceğiz.”