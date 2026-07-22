Kolektif House ve Miles&Smiles'tan yaza sinema molası: Night Shift, Levent Teras'ta yeniden perde açıyor

Hazır ofis sektörünün pazar lideri Kolektif House, çalışma yaşamını kültür, sanat ve sosyal deneyimlerle zenginleştiren etkinliklerine devam ediyor. Bu yaklaşımın sevilen örneklerinden Night Shift, Miles&Smiles iş birliğiyle bu yaz ikinci kez Levent Teras'ta sinemaseverleri ağırlayacak. Başka Sinema'nın seçkisiyle hazırlanan gösterimlerin yanı sıra gün batımından itibaren başlayacak deneyim alanları, katılımcılara yaz akşamına yayılan keyifli bir program sunacak.

Film gösterimleri 21.00'de başlayacak

29-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Night Shift'te her akşam kapılar saat 19.00'da açılacak, film gösterimleri ise 21.00'de başlayacak. Etkinlik, Levent Teras'ı üç akşam boyunca açık hava sinemasının buluşma noktasına dönüştürecek.

“Deneyim odaklı esnek çalışma alanları tasarlıyoruz”

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Kolektif House olarak insanların üretirken ilham aldığı, bağ kurduğu ve yeni deneyimler yaşadığı esnek çalışma alanları tasarlıyoruz. Kültür ve sanatın bu deneyimin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyor, topluluğumuzu ortak anılar etrafında buluşturan projelere yatırım yapıyoruz. Miles&Smiles iş birliğiyle ikinci kez düzenlediğimiz Night Shift de bu yaklaşımın güçlü örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde benzer deneyimleri farklı Kolektif House lokasyonlarına taşıyarak topluluğumuzla daha fazla noktada buluşmayı hedefliyoruz."

Film Programı:

- 29 Temmuz: Ticket To Paradise

- 30 Temmuz: The Fall Guy

- 31 Temmuz: Grease