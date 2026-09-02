Kolektif House ve Nespresso şehrin ritmini yeniden yükseltiyor

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Hazır ofis sektörünün pazar lideri Kolektif House, şehir hayatına dokunan etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Nespresso ana sponsorluğunda 10 Eylül’de düzenlenecek ‘Back to City’, yaz döneminin ardından yeniden İstanbul’un temposuna dönenleri Kolektif House Moda’da bir araya getirecek.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında müzik çalışmalarını da sürdüren Hakan Kurtaş, bu kez sahneyi müziğiyle dolduracak.

Hakan Kurtaş müzik yolculuğunda bir ilke imza atacak

Back to City’de kapılar saat 19.00’da açılacak. Hakan Kurtaş, saat 20.30’da başlayacak performansıyla müzik yolculuğunda da özel bir ana imza atacak ve ilk akustik konseriyle dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Şehre dönüşü müzik ve sosyalleşmeyle buluşturacak gecenin biletlerine iTicket üzerinden ulaşılabilecek.

“Çalışma alanları sosyal hayatın parçasına dönüşüyor”

Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bugün çalışma hayatı ile sosyal yaşam arasındaki sınırlar giderek daha geçirgen hale geliyor. İnsanlar çalıştıkları yerlerden günün farklı anlarına eşlik eden ve şehirle bağlarını güçlendiren deneyimler de bekliyor, ofisler sosyal hayatın parçasına dönüşüyor. Kolektif House olarak biz de lokasyonlarımızı bu dönüşümün bir parçası olarak ele alıyor, çalışma deneyimini kültür, sanat ve sosyal yaşamla besleyen yeni buluşmalar tasarlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı iş birlikleriyle Kolektif House deneyimini zenginleştirmeye ve şehrin değişen ritmine eşlik eden yeni buluşmalar yaratmaya devam edeceğiz.”