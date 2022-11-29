Köln-Bonn Havaalanı’nın duty-free işletme ihalesini Setur kazandı

Setur Duty Free, birçok global şirketin katılımıyla gerçekleşen Köln-Bonn Havaalanı’nın duty-free işletme ihalesini kazandı.

Setur Duty Free, 7,5 yıl boyunca havaalanın tüm terminallerinde bin 500 metrekarelik satış alanının işletmesini üstlenecek. Yılda 12,4 milyon yolcuya ev sahipliği yapan havaalanında, ürün gamı, tasarım, yaşatacağı dijital deneyim ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan uygulamaları ile farklılaşarak müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını uluslararası arenaya taşıyacak.

Uluslararası varlığını güçlendirecek

Konuya ilişkin açıklama yapan Setur CEO’su Ahmet Sönmez, Setur Duty Free’nin Köln-Bonn Havalimanı operasyonunun bir başlangıç olduğunu, yeni yatırımlar için değerli bir referans oluşturacağını söyledi.

Sönmez, devamında şunları kaydetti: “Setur Duty Free, ülkemizde 22 bin metrekarelik alanda, 20 bölge 50 mağazasıyla kara sınır kapıları, deniz limanları ve havalimanlarında hizmet veriyor. Duty free alanının öncü markası olarak müşterilerine her koşulda fark yaratan hizmet sunuyor. Uzun süredir planlamasını yaptığımız yurtdışına yönelik stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda Setur Duty Free, Almanya’da ilk yatırımını gerçekleştirdi. İhale süreci sonrası Köln-Bonn Havalimanı duty free operasyonlarının işletmesini 7.5 yıllığına üstlendik. Köln-Bonn Havalimanı, Türkiye, İspanya ve İtalya ağırlıklı olmak üzere 150 farklı noktaya uçuşun gerçekleştiği önemli bir havalimanı. Böylesine yoğun bir geçiş merkezinde mağazacılık deneyimini dijitalleştirerek, veri analizini kullanarak müşteri deneyimini artıracak ve buradaki potansiyeli en üst seviyede açığa çıkaracağız. Önümüzdeki süreçte de global ölçekte yeni fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.”

“Sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

Köln-Bonn Havalimanı’nın 2050 yılında iklim-nötr olma hedefiyle hareket ettiğini ve bu anlamda Setur’un sürdürülebilirliğe bakış açısıyla örtüştüğünü belirten Sönmez, “Setur olarak tüm markalarımızla turizmin ve seyahatin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İçinde yer aldığımız Köln-Bonn Havalimanı’nın da sürdürülebilirliğe büyük önem vermesinden mutluluk duyuyoruz.” dedi.