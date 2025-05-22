Koluman, 60’ıncı yıl kutlamalarını Zeugma’dan başlattı

MERSİN/EKONOMİ



Zeugma’nın büyüleyici atmosferinde düzenlenen özel gece sanat ve tarihi buluşturdu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’in de yer aldığı etkinlikte Koluman’ın çalışanları, iş ortakları ve sanat dünyasının tanınmış simaları bir araya geldi. Değer oluşturma yolculuğunda 60 yılı geride bırakmalarına rağmen hâlâ aynı heyecan ve aynı sorumluluğu taşıdıklarını belirten Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Bugün burada birlikte olmak, birlikte başarmanın, birlikte büyümenin ve aile olmanın kıymetini yeniden hissetmek demek. Yol arkadaşlığı yapan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Şirketin uzun soluklu vizyonuna ve sürdürülebilir kalkınmaya sunduğu katkıya işaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Türkiye’ye kazandırdığı yatırımlar için Koluman’a teşekkür etti.



Gecede duygularını dile getiren Saltık Ailesi’nin üyeleri de Koluman markasının kuruluş yıllarındaki ilk adımlardan ve bugüne kadar geçen sürede yaşanan değişimden söz ederek; insana saygı duymanın, holding çatısı altında aile olmanın, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirliğinin önemini vurguladı.



Konuşmaların ardından Musicandle iş birliğiyle verilen konser ilgiyle izlendi.



60'ıncı yıl kutlamalarının Türkiye’nin farklı kentlerindeki organizasyonlarla devam edeceği, özel olarak hazırlanan etkinlik serisinin üretim kültürünü sanatla, kurumsal hafızayı da toplumsal değerlerle buluşturmayı amaçladığı belirtildi.