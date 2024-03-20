Koluman'dan Dr. Önder Ege'ye kritik görev

MERSİN / EKONOMİ

Yaklaşık 5 yıldır Koluman Holding’in yönetim kurulu danışmanlığını yürüten Dr. Önder Ege, yeni görevini değerlendirdi. Şirketin mevcut stratejilerini uygulayacaklarını, dinamik ve yaratıcı bir ekiple Koluman'ın elde ettiği başarılara yenilerini katmak istediklerini söyleyen, ‘İş Geliştirme ve Strateji Başkanlığı’na atanmasının şirket yönetiminin kendisine olan güvenini gösterdiğini ifade eden Dr. Önder Ege, "Bu benim için gurur verici. Şimdiye kadar nasıl çalıştıysak, bundan sonra da farkındalık göstermek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yönetim kurulu başkanımızın Koluman'ı bir dünya markası yapma hedefi var. Bizler de hedef, strateji ve çalışma planımızı buna şekillendireceğiz. Dinamik ve yaratıcı bir ekiple Koluman'ı bir dünya markası yapma yolunda ilerleyeceğiz. Koluman savunma sanayinde önemli başarılar elde etti. Kara araçlarında dünyanın her yerinde rekabet edecek konuma geldi." dedi.

Mevcut çalışmalarda iyileştirme yapmak ve yeni ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü aktaran Dr. Önder Ege, üretimlerde milli ve yerli ürün çeşidini arttırmak için de çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Önder Ege kimdir?

1967 yılında Tarsus'ta doğdu. Tarsus Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans, Mersin Çağ Üniversitesi'nde yüksek lisans, Kadir Has Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamladı. Ayrıca İngiltere'de Shrewsbury- Savernvale Akademi'de İngilizce öğrenimi gördü. İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Dr. Önder Ege, Koluman Holding Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapıyordu. Ayrıca, yayınlanmış kitapları ve hukuk, siyaset ve dış politika ile ilgili çok sayıda makaleleri bulunuyor.