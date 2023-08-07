Kompen, yurt içi ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor

BURCU SUNA/KONYA

Kuruluşundan bu yana Ar-Ge çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Küçükşehir, özellikle sahil bölgelerinde tercih edilen sürme serilerin fonksiyonel olması ve dar alanlarda yaşanan problemleri ortadan kaldırdığını belirterek, “Yeni sürme serimiz hava, su, ses ve sızdırmazlık yönünden sektördeki benzerlerinin neredeyse en iyisi” dedi.

İnşaat sektörü küçülmeye devam ediyor

İnşaat sektörünün ülkemizde küçülmeye devam etmesinin kendilerini ihracata yönelttiğini ifade eden Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir şunları söyledi: “2022 yılını yüzde 8’in üzerinde bir küçülmeyle kapatan inşaat sektörü son 5 yıldır küçülmeye devam ediyor. Sektör en son 2017 yılında yıllık bazda büyüme kaydetti. 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında küçülmeye devam eden inşaat sektörünün, 2023 yılı için konut sektöründe oluşan açık ve konut sahiplik oranlarının düşmesi nedeniyle büyüme beklentileri vardı. Ancak bu durumu yaşanılan iki olumsuz olay etkiledi. Şubat ayında yaşadığımız deprem afeti buna olumsuz etki yaparken, diğer tarafta da maliyetlerde pandemiden bu yana yaşanan ciddi artışlar inşaata olan talep ve konut edinmenin maliyetlerini ne yazık ki çok çok yukarı çıkarmış oldu. Bu da inşaata olan talebi olumsuz etkiledi. Zaten Türkiye’de inşaatın çok güçlü olduğu yıllara baktığımızda kredi oranlarıyla, konut satışları ve inşaat sektörü büyüme rakamları arasında bir ilişki görmek mümkün. Bu anlamda da daralan kredi kaynakları ve artan inşaat maliyetleri bu durumu olumsuz etkiledi diyebiliriz.”

İhracatta yeni pazar arayışlarının devam ettiğini ifade eden Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, geçen yıl girdikleri İtalya pazarına hazır doğrama üretimlerinin devam ettiğini ve Avrupa’da yeni pazar araştırmalarının sürdüğünü belirtti. Dış Ticaret Müdürlüğü’nün geçen hafta yaptığı Avrupa pazar araştırma faaliyetleri kapsamında İtalya ve San Marino seyahatlerine de değinen Küçükşehir, İtalya sınırları içerisinde yer alan ve dünyanın süregelen en eski devletlerinden biri olan San Marino Cumhuriyeti'nin Endüstri Bakanı Fabio Righi'yi ziyaret ederek, San Marino’da yatırım fırsatları konusunda istişarelerde bulunduğunu belirterek, özellikle Güney Amerika ülkeleri Şili, Bolivya, Peru ve Kolombiya’ya ihracat çalışmalarına da hız verdiklerini ifade etti.