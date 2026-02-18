Kömürcü Adani, yapay zekaya 100 milyar dolar yatıracak

Deniz Güldağ

1988 yılında Gautam Adani tarafından bir ticaret şirketi olarak kurulan Adani Grubu’nda bugün sadece ailenin varlıkları 100 milyar doları buluyor ve holdingte yaklaşık 40 bin kişinin çalışıyor. Enerji ve lojistik alanındaki faaliyetleriyle bilinen holdingin gelirlerinin yarısından fazlası kömür ve bağlantılı işlerden kaynaklanıyor. Adani’nin son hamlesi, Hindistan’ın yapay zekada küresel bir güç olma hedefine önemli bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Plan kapsamında ülke genelinde yüksek kapasiteli veri merkezleri inşa edilerek yapay zeka uygulamaları için gerekli altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Adani’nin açıklaması, Hindistan’ın küresel teknoloji şirketleri için cazibe merkezi haline geldiği bir dönemde geldi. Ekim ayında Google, ülkenin güneydoğusundaki veri merkezleri ve denizaltı kablo bağlantıları için 15 milyar dolarlık yatırım planını duyurmuştu. Aralık ayında ise Microsoft, Hindistan’ın yapay zeka altyapısını geliştirmek amacıyla 17,5 milyar dolarlık taahhüt açıklayarak Asya’daki en büyük yatırımını gerçekleştirmişti.

Uzmanlara göre, art arda gelen bu yatırımlar Hindistan’ı yapay zeka alanında küresel merkezlerden biri haline getirebilir. Kalabalık ve teknolojiye hızla adapte olan nüfusu, artan veri talebi ve devletin dijitalleşme politikaları, ülkeyi teknoloji devleri için stratejik bir pazar konumuna taşıyor.