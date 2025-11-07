Kontrollü ve güvenli yapay zekâ ATP AiX ile iş dünyasında yeni dönem başlıyor

ATP AiX, çoklu model mimarisi, gelişmiş belge analizi, dinamik bağlam yönetimi ve kurumsal güvenlik katmanlarıyla şirketlerin üretken yapay zekâ teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanmasını sağlıyor. Platform; GPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral, LLaMA-3 gibi önde gelen modellerin yanı sıra kurumların kendi geliştirdiği özel modelleri de destekliyor. Kullanıcılar PDF, Word, Excel veya görsel dosyaları doğrudan sisteme yükleyerek doğal dil ile analiz yapabiliyor; kurum dokümanları üzerinde yapay zeka tabanlı asistanlar oluşturabiliyor. Dinamik bağlam yönetimi sayesinde platform, geçmiş konuşmalardan öğrenerek daha doğru ve tutarlı yanıtlar üretiyor.

ATP AiX: Kurumlara özel yeni nesil yapay zeka platformu

Kurumsal güvenlik ön planda tutularak geliştirilen ATP AiX, Azure AD, Okta, Google Workspace, LDAP ve SSO gibi sistemlerle entegre çalışıyor. AES-256 şifreleme, çok katmanlı yetkilendirme ve kullanım analitiği ile veriler yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından erişilebilir hale geliyor. ATP CTO’su İlyas Daşkaya vizyonunu şu sözlerle aktarıyor: “Yapay zekâ verimlilik kadar güvenliği de temsil etmeli. Üretken yapay zekâ kurumlar için sadece bir verimlilik aracı değil, aynı zamanda kritik bir güvenlik konusu. ATP AiX ile şirketlere yalnızca güçlü bir yapay zekâ platformu sunmuyoruz; aynı zamanda bu gücü kurumsal hafızayla bütünleştirerek denetlenebilir, güvenli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturuyoruz. Geleceğin kurumları, yapay zekâyı kontrolsüz değil, akıllı ve sorumluluk sahibi şekilde kullanabilen kurumlar olacak.”