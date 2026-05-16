Kontrolmatik tahvil ödemelerini yapamadı, hisseler taban oldu

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik (KONTR), özel sektör borçlanma araçlarının ikisi için 15 Mayıs'ta planlanan kupon ve itfa ödemelerini yapamadı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin 250 milyon TL nominal tutarlı özel sektör tahvili ile 200 milyon TL nominal tutarlı finansman bonosu için planlanan ödemeleri gerçekleşmedi ve bildirimde şöyle denildi:

"15.05.2026 tarihli itfa/kupon ödemesi işlemi, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.”

Hisseleri taban oldu

Son günlerde hakkında finansal sorun olduğu söylentileri piyasalarda dolaşan Kontrolmatik'in tahvil ödemelerini yapamadığına dair resmi bildirim seans sonunda geldi. Ancak, şirketin hisseleri haftanın son işlem gününde yüzde 10 değer kaybıyla taban oldu. Şirketin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 11 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Şirketin açıklaması

Kontrolmatik, KAP’a finansal yeniden yapılandırma başvurusu ve borçlanma araçları ödemelerine ilişkin özel durum açıklaması yaptı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi'nin mevcut banka kredilerinin yeniden yapılandırılması amacıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi çerçevesinde Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmasını (Büyük Ölçekli Uygulama) imzalayan alacaklı kuruluşlardan olan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye (Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. adına) ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya (Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. adına) bugün (15.05.2026) itibarıyla başvuruda bulunulmuştur."

Bununla birlikte Kontrolmatik söz konusu başvurunun şirket ve iştiraklerinin operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, mevcut yükümlülüklerin takvime bağlanarak düzenli biçimde yerine getirilmesi ve özellikle varlık satışları yoluyla mali yapının güçlendirilmesi amacıyla yapıldığını açıkladı.

Ayrıca şirket, finansal yeniden yapılandırma süreci ile şirketin ve iştiraklerinin operasyonel faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edilmesinin hedeflendiğini de ifade etti.

Yapılandırma sonrası ödeme planı

Öte yandan Kontrolmatik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç etmiş olduğu TRSKNTR52618 ISIN kodlu özel sektör tahvili ile TRFKNTR52615 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 15.05.2026 tarihli itfa/kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilemediğini belirtti.

Şirket, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin itfa ve kupon faizi ödemelerinin, şirket tarafından başvurusu yapılmış olan finansal yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasını müteakip gerçekleştirilmesinin planlandığını vurguladı.

Konuya ilişkin görüşmelerin devam etmekte olduğunu belirten şirket, süreçteki önemli gelişmelerin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını da duyurdu.

Kontrolmatik Teknoloji'nin şirket yapısı

Kontrolmatik 2008 yılında İstanbul’da kuruldu. Şirketin resmî sitesinde, faaliyet alanları şöyle sıralanıyor:

"Kontrolmatik’in temel faaliyet alanı, enerji üretim, iletim ve dağıtım tesisleri, petrol & doğal gaz, ulaşım, yiyecek & içecek, maden, akıllı tarım & gübre ve diğer çimento, kâğıt, demir-çelik, kimya gibi endüstriyel tesislere; santral yan tesisleri, operasyonel teknolojiler, endüstriyel yazılımlar, kontrol ve güvenlik sistemleri, haberleşme, veri işleme ile nesnelerin interneti ile güç sistemleri ve anahtar teslim çözümler üretmektir."

2020 yılında halka arz olan şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sami Aslanhan olurken, şirketin sitesinde hissedar olarak, kurucu ortak ve yönetim kurulu başkan vekili Ömer Ünsalan'ın yüzde 5,03, Tera Yatırım Menkul Değerler'in de yüzde 8,78 oranında pay sahibi olduğu görülüyor.