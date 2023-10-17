Kontrolmatik’ten 10,8 milyon euroluk iş sözleşmesi

Kontrolmatik, Doğuş İnşaat ile 10,8 milyon euroluk iş sözleşmesi imzaladı.

Konuya ilişkin Kontrolmatik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Şişecam'ın Avrupa'da inşası devam eden ‘Macaristan Cam Ambalaj Fabrikası’ projesi kapsamında, Elektrifikasyon işleri için ana yüklenici olan Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile vergiler hariç 10.790.000,00 Euro tutarında yapım sözleşmesi 17.10.2023 tarihi itibariyle imzalanmıştır." denildi.