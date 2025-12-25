Kontrolmatik’ten 60 milyon dolarlık anlaşması

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., 25 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, yeni bir iş ilişkisinin tesis edildiğini duyurdu.

200 bin terminal cihazı tedarik edilecek

Açıklamaya göre, Kontrolmatik’in iştiraki Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş., Türkiye’de yerleşik bir müşteriyle mevcut iş ilişkisi kapsamında 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme çerçevesinde, halihazırda aktif olarak işletilen uydu altyapısı kullanılacak.

Bu kapsamda, 200 bin adet terminal cihazı tedarik edilecek ve LEO (Alçak Dünya Yörüngesi) uydu tabanlı IoT haberleşme hizmeti sağlanacak.

Sözleşme bedeli 60 milyon dolar

Plan-S tarafından sağlanacak terminal cihazları ve uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetlerinin toplam sözleşme bedelinin 60 milyon ABD doları olduğu bildirildi.