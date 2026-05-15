Konut devi Lennar’ın hisseleri 82,95 dolarla son bir yılın en düşük seviyesine geriledi

Lennar Corporation, ABD konut piyasasında devam eden daralma ve yükselen finansman maliyetlerinin doğrudan etkisiyle hisse senedi piyasalarında sert bir geri çekilme yaşıyor. Şirket, paylaştığı son mali verilerde hisse başına kazanç ve toplam gelir kalemlerinde analist beklentilerinin altında kalarak piyasada hayal kırıklığı yarattı. Konut alıcılarının alım gücündeki keskin düşüş ve firmanın brüt kar marjlarındaki daralma, satış baskısını daha da derinleştiren ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Arazi stratejisi ve envanter endişeleri yatırımcıyı korkutuyor

Şirketin uzun süredir uyguladığı arazi-hafif ve arazi bankacılığı finansman modelleri, analistler ile hissedarlar arasında ciddi bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Önde gelen aracı kurumların yayımladığı raporlar, Lennar'ın aktif çalışma yürüttüğü toplulukların yaklaşık yüzde 10'unda envanter değer düşüklüğü işaretleri görüldüğünü ortaya koydu. Bu durum konut fiyatlarındaki olası bir düzeltmede şirketin varlık değerlerinin zarar görebileceği endişesini tetikleyerek kurumsal fon çıkışlarını hızlandırdı.

Wall Street hedef fiyatları aşağı çekiyor

Hissede yaşanan kayıpların ardından Wall Street yatırım bankaları Lennar için görünümlerini temkinli seviyelere çekti. Finans kuruluşları, önümüzdeki mali yıl için hisse başına kazanç tahminlerini yüzde 25'in üzerinde düşürürken hedef fiyatlarını da ardı ardına aşağı yönlü revize etti. Ancak bazı analistler, şirketin elindeki 2,1 milyar dolarlık güçlü nakit pozisyonu ve güncel çarpan modellemelerine göre hissenin mevcut seviyelerde temel değerinin altında işlem gördüğünü savunuyor.