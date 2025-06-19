Konut satışlarında tablo karışık: Veriler artış gösterse de nitelik kaybı sürüyor

Mayıs 2025, sadece bu yılın değil, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı konut satışı olarak kayıtlara geçti. 130 bin konutla yılın en iyi aylık performansı gerçekleşti. İlk beş aylık toplam satış da tarihsel açıdan en yüksek seviyelerden birine ulaştı. Bu tablo, yüksek faiz oranları ve cazip mevduat getirilerine rağmen, vatandaşın konuttan vazgeçmediğini ve konutun hâlâ güvenli bir liman olarak görüldüğünü gösteriyor.

Sektör, arz yönlü bir darboğazda

Ancak detaylara bakıldığında, sektörün temel sorunlarının sürdüğü görülüyor. Satışların %70’i hâlâ ikinci elden geliyor. Yeni konut üretimi sınırlı; çünkü belirsizlik ortamı üreticiyi temkinli kılıyor. Artan talep, birinci el üretimle karşılanamıyor. Bu da sektörün arz yönlü bir darboğazda olduğunu ortaya koyuyor.

İpotekli satışlar %96 oranında artmış olsa da toplam içindeki payı yalnızca %15. Faizlerin yüksekliği krediyle alımı sınırlıyor; buna rağmen alıcılar, özellikle yaşam temelli konut ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bu, konutun temel bir ihtiyaç olarak gücünü koruduğunu gösteriyor.

Enflasyondan arındırıldığında fiyatlarda %3,6’lık reel bir düşüş görülüyor. Ancak bu düşüş trendinin sonuna geldiğimizi söylemek mümkün. Olası bir faiz indirimi, hem kredili alımları artıracak hem de fiyatlar üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı yaratacaktır.

Özetle, Mayıs 2025 verileri gösteriyor ki; tüm ekonomik zorluklara rağmen konut talebi güçlü. Bu da toplumun gayrimenkule duyduğu güvenin ve konutun hem yaşam hem yatırım açısından vazgeçilmezliğinin açık bir göstergesi.