Konut yatırımına yeni model: “Alınteri Sistemi”
Konya merkezli Kerem Nükte Gayrimenkul’ün geliştirdiği “Alınteri Sistemi”, yatırımcıyı projenin en başında sürece dahil ederek avantajlı fiyat, şeffaflık ve arsa hissesi modeliyle konut yatırımında yeni bir alternatif sunuyor.
MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA
Konya merkezli Kerem Nükte Gayrimenkul, artan konut maliyetlerine karşı geliştirdiği ‘Alınteri’ isimli sistemle, konut yatırımına alternatif bir model sunmaya devam ediyor. “Topraktan hisse, gelecekten yuva” mottosuyla hayata geçirilen sistem, yatırımcıyı sürecin başından itibaren projeye dahil eden yapısıyla dikkat çekiyor.
Alınteri sisteminde yatırımcılara inşaat süreci başlamadan önce piyasa koşullarına kıyasla daha avantajlı fiyatlarla daire sahibi olabilme imkânı sunuluyor.
Kerem Nükte Gayrimenkul, geliştirdiği bu modelle birlikte yatırımcıların en çok önem verdiği güven ve şeffaflık unsurlarını da merkeze alıyor. Alınteri sistemi, yalnızca teorik bir yatırım yaklaşımı olmanın ötesinde; hayata geçmiş sonuç üretmiş ve üretmeye devam eden projeler olarak öne çıkıyor.
Bu kapsamda Konya’nın Selçuklu ilçesi Sancak bölgesinde hayata geçirilen projelerde Alınteri sistemiyle önemli sayıda konut, yatırımcısıyla buluşturuldu.
Müteahhitliğini, İZİ Invest’in üstlendiği 60 konutluk PETRA Akik Projesi’nde 22 daire, 336 konutluk PETRA Amber Projesi’nde 119 daire, 186 konutluk RAEN Projesi’nde 82 daire, AKN İnşaat’ın gerçekleştireceği 84 konutluk +1 Nükte Port Plus Projesi’nin 33 dairesine ek olarak, ÖNTUR ve MEKPAN öncülüğünde yükleniciliğini MS Özgüney İnşaat’ın gerçekleştireceği 72 konutluk projede 27 daire Alınteri sistemi kapsamında arsa hissesi olarak yatırımcılarıyla buluşturuldu.
Ortaya konulan sisteminin yalnızca bir fikir değil; uygulanmış, somut çıktıların elde edilmeye devam edildiği ‘Alınteri’sistemiyle Kerem Nükte Gayrimenkul, konut yatırımında yeni ve sürdürülebilir bir yol haritası sunmayı hedefliyor.