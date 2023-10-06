Konveks Çelik Kapı, Ar-Ge ve yatırıma odaklandı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri OSB’deki üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren Konveks Çelik Kapı, sektördeki 14 yıllık tecrübesini yeni yatırımlarla ivmelendirmeyi hedefliyor.

Konveks Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Polat, “Çelik kapı üretimi Kayseri’deki fabrikamızda yapıyoruz. İstanbul’da kendimize ait 300 metrekare mağazamız var. Marmara Bölgesine buradan ürün dağıtımı yapılıyor. Türkiye’de her şehirde bayilerimiz var. 14 yıldır çelik kapı sektöründeyiz. Fabrikamızda aylık 2 bin 500 adet üretim yapıyoruz. Bu sayıyı artırmak için Ar-Ge çalışmaları devam eden yatırımlarımız olacak. Ağırlık Afrika ve Balkan Ülkelerine ihracat yapıyoruz. 2024 yılsonuna kadar ihracatımızı artırarak firma ismimizi ve ürünlerimizi dış ülkelerde daha yaygın hale getireceğiz. Daha güvenli ve daha estetik çelik kapılar yapma adına kendi patentli ürünlerimiz üzerine çalışıyoruz. Yanı sıra fabrikamızdaki makina parkurunu genişletmek adına da adımlar attık. Tabi en büyük önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Her zaman en iyi reklamı, en mutlu müşterilerimizin yapacağının bilincindeyiz” dedi.

Polat, yatırım ve büyüme hedeflerini gerçekleştirirken, kaliteden ödün vermeden, nihai tüketicilerin güvenlik ihtiyacını karşılayacak şekilde üretim faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.