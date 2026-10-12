Konya iş dünyasının ve sektörün büyük buluşmasına Buyruk Grup imzası

MUAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Bölge ekonomisine sunduğu katma değer, 30 yılı aşkın köklü ticaret tecrübesi ve güvene dayalı hizmet anlayışıyla Konya’nın öncü kuruluşları arasında yer alan Buyruk Grup, ev sahipliğini üstlendiği Renault Trucks FEST 2026 ile Konya iş dünyasının seçkin isimlerini ve sektör liderlerini bu buluşmada ağırladı.

Konya iş dünyası ve sektör liderleri Buyruk Grup ev sahipliğinde buluştu

Türkiye genelinde taşımacılık sektörünü buluşturan festivalin Konya durağında mükemmel bir organizasyona ev sahipliği yapan Buyruk Grup; teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik vizyonunu bir kez daha sahaya yansıttı. Buyruk Grup’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Renault Trucks Türkiye Başkanı Mourad Hedna, Satış Direktörü Yusuf Adıgüzel, SSH Direktörü Mehmet Doğan ve Konyaspor İkinci Başkanı Ali Kaya başta olmak üzere Konya iş dünyasından birçok saygın isim katıldı.

Gelenekselleşen festival kapsamında Buyruk Grup, bölgesel taşımacılık profesyonellerine hem en yeni teknolojileri yakından deneyimleme hem de sektörün geleceğini şekillendiren çözümleri inceleme imkânı sundu. Konuklar; Buyruk Grup bünyesine dahil edilen Renault Master Red Edition’ın yanı sıra T520 HighCab, T480, K520, K440, C 330 ve Dmed 280 gibi güçlü modelleri detaylıca tanıma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca düzenlenen interaktif aktiviteler, ikramlar ve özel hediyelerle Buyruk Grup, misafirlerine unutulmaz bir bahar karşılaması yaşattı.

Sürdürülebilir taşımacılık ve verimlilik sahaya yansıdı

Yalnızca bir satış ve servis noktası olmanın ötesinde, müşterileri için güçlü bir çözüm ortağı olan Buyruk Grup, uluslararası ve yurt içi nakliyeye yönelik en modern araç teknolojilerini Konya iş dünyasının beğenisine sundu. İşletme maliyetlerini düşüren ve çevreye duyarlı taşımacılık anlayışını ön plana çıkaran yenilikçi yaklaşımlar, Buyruk Grup'un uzmanlığıyla katılımcılara aktarıldı.

"Büyüyen yatırımlarımızla müşterilerimizin yanındayız”

Konya iş dünyasının gösterdiği yoğun ilgiden ve grubun başarı çıtasını her geçen gün yukarı taşımasından gurur duyduklarını belirten Buyruk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Buyruk, şunları söyledi:

“30 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde yaptığı, güvene dayalı ticaret anlayışıyla bilinen Buyruk Grup olarak Konya’da Renault Trucks’ı da temsil etmekten gurur duyuyoruz. Renault Trucks FEST, sektörü bir araya getirerek tüm katılımcılara fayda sağlayan bir etkinlik oluyor. Aynı zamanda bünyemize yeni katılmış olan Renault Master’ı da konuklarımıza tanıtma şansı bulduk. Buyruk Grup olarak yeni yatırımlar ve yeni modellerle birlikte her geçen gün bayilik ağımızı genişletmeye çalışırken aynı zamanda bu tür etkinliklerle de müşterilerimizi bir araya getiriyoruz. Konya’da iş dünyası festivale yoğun ilgi gösterdi. Umuyoruz ki bu tür etkinliklerle Renault Trucks imzası taşıyan güzel işleri daha geniş kitlelere duyuracağız.”