Konya Kağıt’tan kâr dağıtım ve pay geri alım kararı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından İkinci 500 kapsamında, Türkiye'nin en başarılı sanayi şirketleri sıralamasında 135’inci sırada yer alan Bera Holding'e bağlı Konya Kağıt, temettü kararının ardından pay geri alım kararını kamuoyu ile paylaştı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “24 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı sonucunda kamuoyuna yapılan açıklama ile temettü kararına dair ekteki ifadelere yer verilmiştir, 2022 yılı dönem net karı tutarı olan 572 milyon 546 bin 614,27 TL'den gerekli yasal yükümlülükler ve dağıtılamaz istisna kazançlar düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir karın yüzde 20'sinin dağıtılması kapsamında 6 milyon 500 bin TL'si 1. temettü, 99 milyon 660 bin 731,54 TL'si 2. temettü olmak üzere toplam 106 milyon 160 bin 731,54 TL'nin nakden dağıtılması, kar dağıtımının 31 Temmuz 2023'e kadar yapılmak üzere yönetim kurulu tarafından belirlenmesi teklifi genel kurulda kabul edilmiştir."

Pay geri alımı için 30 milyon TL'lik kaynak ayrıldı

Yönetim kurulunun 28 Şubat 2023 tarihli pay geri alım kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 30 Mart'ta 35,94-36,58 TL fiyat aralığından (ortalama 36,382 TL) 52 bin 150 adet payın geri alındığı aktarılan açıklamada, "Konya Kağıt AŞ, 3 yıllık geri alım programı kapsamında 1 milyon adetlik azami geri alım payına karşılık 30 milyon TL'lik kaynak ayırdığını kamuoyu ile paylaşmıştır." denildi.

2022 hesap döneminde satış hasılatı yüzde 137 arttı

Öte yandan, Konya Kağıt AŞ'nin 1 Ocak-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre, 31 Aralık 2022 itibarıyla şirketin satış hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 137,29 artışla 1 milyar 923 milyon TL'ye ulaştı.

Şirketin vergi öncesi karı 1 milyar 171 milyon TL olarak gerçekleşirken, bu karın 390 milyon liralık kısmı yatırım faaliyetlerinde elde edilen kardan oluştu.