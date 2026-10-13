Konya’da mücevher tutkunlarına 5 günlük özel fırsat! Özboyacı Altın’da EMA Jewelry rüzgârı

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Kuyumculuk sektöründe güven, kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Özboyacı Altın, mücevher dünyasının dikkat çeken markalarından EMA Jewelry ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında özel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Yeni sezonun zarif, modern ve özgün tasarımlarını bir araya getiren EMA Jewelry Fırsat Günleri, 14–18 Ekim tarihleri arasında Konya'daki mücevher tutkunlarını ağırlayacak.

Beş gün boyunca devam edecek etkinlikte, EMA Jewelry’nin yeni sezon koleksiyonları özel kampanya avantajlarıyla satışa sunulacak. Günlük şıklığını tamamlamak, özel günler için farklı mücevher seçeneklerini değerlendirmek veya sevdiklerine anlamlı bir hediye almak isteyenler, Özboyacı Altın'ın Meram ve KuleSite mağazalarında birbirinden özel tasarımları yakından inceleme fırsatı bulacak.

Yeni sezonun gözde koleksiyonları Konya'da

EMA Jewelry'nin modern tasarım anlayışını zarafetle buluşturan yeni sezon koleksiyonları, Özboyacı Altın güvencesiyle Konyalı mücevherseverlerin beğenisine sunuluyor.

Etkinlik kapsamında özellikle Carmenta Koleksiyonu, Gurmet Koleksiyonu ve Çağla x EMA Koleksiyonu öne çıkıyor. Farklı tarzlara hitap eden bu özel tasarımlar, klasik mücevher anlayışını günümüz modasının dikkat çeken detaylarıyla bir araya getiriyor.

Zarif kolyelerden dikkat çekici bilekliklere, şık yüzüklerden özel tasarım altın takılara kadar uzanan ürün seçenekleri, hem günlük kullanım hem de özel davetler için alternatifler sunuyor.

Carmenta Koleksiyonu ile zarif ve güçlü tasarımlar

EMA Jewelry'nin dikkat çeken tasarımları arasında yer alan Carmenta Koleksiyonu, modern çizgileri ve kendine özgü detaylarıyla öne çıkıyor. Kolye, bileklik, kelepçe ve yüzük modellerinden oluşan koleksiyon, farklı kombinlere uyum sağlayan tasarım seçenekleriyle mücevher tutkunlarına hitap ediyor.

Sade şıklığı güçlü detaylarla tamamlayan Carmenta tasarımları, günlük hayatta tercih edilebilecek modellerin yanı sıra özel günlerde de dikkat çekici bir görünüm oluşturmak isteyenler için alternatifler sunuyor.

Gurmet Koleksiyonu ile zamansız şıklık

Mücevher modasının sevilen tasarımlarından gurmet zincirler, EMA Jewelry'nin özgün yorumuyla yeniden hayat buluyor. Gurmet Koleksiyonu, karakteristik zincir yapısı, farklı kalınlık seçenekleri ve dikkat çekici detaylarıyla ön plana çıkıyor.

Kolye, bileklik ve set alternatifleriyle farklı kullanım seçenekleri sunan koleksiyon, klasik altın takıların zamansız görünümünü modern bir tasarım anlayışıyla birleştiriyor. Tek başına güçlü bir aksesuar olarak kullanılabilen veya farklı mücevherlerle kombinlenebilen gurmet modeller, yeni sezonun dikkat çeken seçenekleri arasında bulunuyor.

Çağla x EMA Koleksiyonu ile modanın ışıltısı

EMA Jewelry'nin ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel ile gerçekleştirdiği iş birliğinden doğan Çağla x EMA Koleksiyonu, modern, dinamik ve özgün tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Kişisel tarzını mücevherleriyle tamamlamak isteyenlere hitap eden koleksiyon, farklı formlardaki kolye, bileklik ve aksesuar seçeneklerini bir araya getiriyor.

Çağdaş moda anlayışından ilham alan tasarımlar, hem günlük kombinlerde hem de özel davetlerde kullanılabilecek şık alternatifler sunuyor. Çağla x EMA Koleksiyonu, özgün tasarımları tercih eden mücevher tutkunları için etkinliğin öne çıkan koleksiyonlarından biri olacak.

EMA Jewelry kimdir?

EMA Jewelry, İstanbul merkezli, özgün altın takı tasarımları ve özel koleksiyonlarıyla faaliyet gösteren bir Türk mücevher markasıdır. Genç ve dinamik ekibini deneyimli tasarımcılarla buluşturan marka, modern çizgileri klasik mücevher detaylarıyla harmanlayan tasarım anlayışıyla öne çıkıyor.

Türkiye genelinde farklı kuyumculuk firmalarıyla iş birlikleri gerçekleştiren EMA Jewelry, Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan uluslararası çalışmalarıyla da faaliyetlerini sürdürüyor. Dünya modasını ve güncel tasarım trendlerini yakından takip eden marka, farklı yaş gruplarına ve tarzlara hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Kolye, bileklik, yüzük, küpe ve özel tasarım altın takılardan oluşan koleksiyonlarıyla mücevher dünyasında kendine özgü bir çizgi oluşturan EMA Jewelry, kaliteyi ulaşılabilir kılmayı ve tasarım çeşitliliğini temel öncelikleri arasında konumlandırıyor.

Özboyacı Altın'da 5 gün boyunca özel fırsatlar

Konya'da kuyumculuk sektörünün köklü markaları arasında yer alan Özboyacı Altın, EMA Jewelry'nin yeni sezon koleksiyonlarını özel alışveriş fırsatlarıyla bir araya getiriyor.

14 Ekim Çarşamba günü başlayacak ve 18 Ekim Pazar günü sona erecek organizasyon boyunca ziyaretçiler, birbirinden farklı mücevher tasarımlarını yakından görme ve beğendikleri ürünleri kampanya avantajlarıyla satın alma imkânına sahip olacak.

Özboyacı Altın'ın müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla EMA Jewelry'nin tasarım çeşitliliğini buluşturan etkinlik, hem kendisi hem de sevdikleri için özel mücevher arayışında olanlara hitap ediyor.

Meram ve KuleSite mağazalarında mücevher şöleni

Yeni sezonun göz alıcı tasarımlarını keşfetmek ve beş güne özel alışveriş fırsatlarından yararlanmak isteyenler için geri sayım başladı.

EMA Jewelry Fırsat Günleri, 14–18 Ekim 2026 tarihleri arasında Özboyacı Altın'ın Meram ve KuleSite mağazalarında gerçekleştirilecek.

Carmenta, Gurmet ve Çağla x EMA koleksiyonlarının öne çıkacağı organizasyonda mücevher tutkunları, farklı tarzlara ve beklentilere hitap eden tasarımları bir arada bulabilecek.

Özboyacı Altın, yeni sezon mücevher koleksiyonlarını yakından incelemek ve özel alışveriş avantajlarından yararlanmak isteyen tüm Konyalıları Meram ve KuleSite mağazalarına davet ediyor.