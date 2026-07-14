Konyalı Saat, Doxa’yı Türkiye’ye getirdi!

1961 yılında saatçiliğin kalbi Sirkeci'de açtığı mağazayla Türkiye'de saatçilik kültürünün gelişiminde önemli bir rol üstlenen Konyalı Saat, 75 yılı aşkın deneyimiyle saat perakendeciliğinin en köklü ve güvenilir temsilcileri arasında yer alıyor. Dünyanın önde gelen saat markalarını tüketicilerle buluşturan Konyalı Saat; lüks, premium ve günlük yaşam segmentlerini kapsayan zengin marka portföyü, konsept mağazaları ve uzman teknik servis ağıyla sektörde fark yaratmayı sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda marka, İsviçre saatçiliğinin köklü temsilcilerinden DOXA'yı da portföyüne dahil ederek Türkiye'deki saat tutkunlarına benzersiz bir marka deneyimi sunuyor.

İş birliği kapsamında DOXA'nın İsviçre merkez ofisinden gelen satış sorumlusu Anastasia Zanetti, Konyalı Saat satış danışmanlarına markanın tarihi, teknik altyapısı, mekanik kalibreleri ve koleksiyonlarına ilişkin kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitim sayesinde Konyalı Saat ekibi, DOXA'nın 130 yılı aşkın saatçilik mirasını ve teknik üstünlüğünü müşterilere en doğru şekilde aktarabilecek bilgi birikimini kazandı.

Saatçilik kültürü bilgiyle güçleniyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Konyalı Saat Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Arıkan; "Konyalı Saat olarak müşterilerimize yalnızca dünyanın en seçkin saat markalarını sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu markaların köklü mirasını ve saatçilik kültürünü de en doğru şekilde aktarmayı önemsiyoruz. DOXA, mühendislik anlayışı, yenilikçi yaklaşımı ve köklü geçmişiyle saatçilik dünyasında ayrıcalıklı bir yere sahip. İsviçre merkez ofisinden gelen uzman ekibin gerçekleştirdiği eğitim sayesinde saha ekibimiz, markanın teknik özellikleri ve tarihine ilişkin kapsamlı bilgi edinme fırsatı yakaladı. Bu değerli mirası, Konyalı Saat'in uzman satış danışmanlığı, satış sonrası hizmet anlayışı ve güçlü teknik servis altyapısıyla Türkiye'deki saat severlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

DOXA'nın 130 yıllık İsviçre saatçilik mirası

1889 yılında İsviçre'nin Le Locle kentinde kurulan DOXA, hassas mekanizmaları, yenilikçi mühendislik anlayışı ve üstün işçiliğiyle saatçilik dünyasının köklü markaları arasında yer alıyor. 1905 ve 1906 yıllarında Dünya Fuarları'nda kazandığı ödüllerle uluslararası başarısını tescilleyen marka, 1907 yılında geliştirdiği 8 Günlük DOXA Kalibresi ile de dönemin otomotiv endüstrisine yön veren yeniliklerden birine imza atarak Bugatti yarış otomobillerinde standart ekipman olarak tercih edildi.

Marka, ilerleyen yıllarda profesyonel dalış saatleri alanındaki yenilikleriyle de saatçilik tarihine damga vurdu. Neuchâtel Gölü'nde gerçekleştirilen testler sonucunda su altında en yüksek görünürlüğü sağlayan rengin parlak turuncu olduğu tespit edildi. DOXA'nın cesur tasarım anlayışının simgesi haline gelen bu renk, bugün de markanın ikonik kimliğinin en ayırt edici unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

DOXA deneyimine Konyalı Saat güvencesi eşlik ediyor

DOXA'nın Türkiye'de sunulan tüm koleksiyonları, Konyalı Saat'in uzman teknik servis ekibi ve yaygın satış sonrası hizmet ağıyla destekleniyor. Saat tutkunları, DOXA'nın ikonik modellerini Konyalı Saat mağazalarında ve online satış kanallarında keşfederken, markanın global kalite standartlarına uygun satış sonrası hizmetlerden de faydalanabiliyor.