Özgür Global, Konya'da faizsiz ev sahibi yapacağı Quadrium’un inşaatına başladı

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İstanbul Yolu’na cephe konumu ve Otogar’a yakınlığıyla Quadrium; şehrin en önemli yaşam ve yatırım akslarından birinde yükseliyor.

Özgür Global Yatırım tarafından Yazır Mahallesi’nde yükselen bu yeni nesil karma yaşam projesi; 11 bin metrekare arsa üzerinde 30 bin metrekare inşaat alanıyla hayata geçiyor.

Lüks bir yaşama faizsiz esnek ödeme planı ile sahip olmak imkanı !

Modern ve ferah yatay mimarisiyle tasarlanan 4 blokta 148 rezidans daire; akıllı ev sistemleriyle konforu yeniden tanımlarken, zemin katlara özel bahçe alanlarıyla doğayla iç içe bir yaşam vadediyor.

6 bin metrekare yeşil alanı ve kapsamlı sosyal donatılarıyla Quadrium; çocuk dostu yaşam alanları ve ebeveynlere özel Quadrium Cafe ile yaşamın her anına dokunan ayrıcalıklar sunuyor.

5 bin metrekarelik ticari alanıyla kira garantili güçlü bir yatırım fırsatı sunan Quadrium; alıcıya özel esnek ödeme planlarıyla şimdi satışta. Ev sahibi olmak isteyenler Özgür Global Yatırım satış ekibiyle süreci kolay bir şekilde ilerletiyor.