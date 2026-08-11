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Özgür Global, Konya'da faizsiz ev sahibi yapacağı Quadrium’un inşaatına başladı

Özgür Global Yatırım’ın yeni konut projesi Quadrium’un inşaatına start verildi.

Haber Merkezi
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Özgür Global, Konya'da faizsiz ev sahibi yapacağı Quadrium’un inşaatına başladı
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İstanbul Yolu’na cephe konumu ve Otogar’a yakınlığıyla Quadrium; şehrin en önemli yaşam ve yatırım akslarından birinde yükseliyor.

Özgür Global Yatırım tarafından Yazır Mahallesi’nde yükselen bu yeni nesil karma yaşam projesi; 11 bin metrekare arsa üzerinde 30 bin metrekare inşaat alanıyla hayata geçiyor.

Özgür Global, Konya'da faizsiz ev sahibi yapacağı Quadrium’un inşaatına başladı - Resim : 1

Lüks bir yaşama faizsiz esnek ödeme planı ile sahip olmak imkanı !

Modern ve ferah yatay mimarisiyle tasarlanan 4 blokta 148 rezidans daire; akıllı ev sistemleriyle konforu yeniden tanımlarken, zemin katlara özel bahçe alanlarıyla doğayla iç içe bir yaşam vadediyor.

Özgür Global, Konya'da faizsiz ev sahibi yapacağı Quadrium’un inşaatına başladı - Resim : 2

6 bin metrekare yeşil alanı ve kapsamlı sosyal donatılarıyla Quadrium; çocuk dostu yaşam alanları ve ebeveynlere özel Quadrium Cafe ile yaşamın her anına dokunan ayrıcalıklar sunuyor.

Özgür Global, Konya'da faizsiz ev sahibi yapacağı Quadrium’un inşaatına başladı - Resim : 3

5 bin metrekarelik ticari alanıyla kira garantili güçlü bir yatırım fırsatı sunan Quadrium; alıcıya özel esnek ödeme planlarıyla şimdi satışta. Ev sahibi olmak isteyenler Özgür Global Yatırım satış ekibiyle süreci kolay bir şekilde ilerletiyor.