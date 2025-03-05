KOOP-İŞ Nike mağazalarında grev kararı aldı

Mehmet KAYA - ANKARA

KOOP-İŞ Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinin tıkandığı Nike mağazalarında (Nike Retail TK Perakende) 21 Mart 2025 günü saat 10:00 itibariyle grev kararı aldığını açıkladı.

Sendika: İşverenin teklifi ekonomik koşullar açısından sektörün çok gerisinde

Sendikadan verilen bilgide, toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığı belirtilerek, işveren tarafı suçlandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada ise “Başta disiplin kurulu, yemek yardımı, ikramiye, iş güvencesi ve kıdem teşvik primi olmak üzere üyelerimizin haklarını doğrudan etkileyen konulardaki işveren yaklaşımı, Sendikamız açısından kabul edilebilir nitelikte değildi” denildi.

İşverenin son teklifinin sendika tarafından titizlikle incelendiği ve tekliflerin bütünü dikkate alındığında anlaşmadan uzak olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Sendika açıklamasında, “İşverenin Sendikamıza sunduğu bu teklifler, günümüz ekonomik koşulları düşünüldüğünde sektörün çok gerisinde olmasının yanı sıra üyelerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktan da son derece uzaktır. Sendika olarak, üyelerimizin haklarını koruma ve geliştirme sorumluluğumuz doğrultusunda, bu süreçte gösterdiğimiz yapıcı tutumun ve sosyal diyalog ilkesine bağlılığımızın devam ettiğini kamuoyuna duyururuz” ifadesine yer verildi.

“Küresel sendikaya da bilgi verildi, grevde kararlıyız”

KOOP-İŞ Sendikası açıklamasında Nike işvereni ile uzlaşmazlığın ve grev kararının küresel UNI Global Union’a da bildirildiği vurgulanarak, taraflar arasında uzlaşı sağlanabilmesi için işveren tarafının makul bir yaklaşım benimsemesi gerektiği savunuldu.

Grev konusunda işçilerin kararlı olduğu, tüm işyerlerinde taleplerin karşılanmasına kadar devam edileceği belirtilen açıklamada, çalışma barışı ve adaletin tesisi; çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşam seviyesi için aldıkları tutumun gerekliliğine inandıkları kaydedildi.