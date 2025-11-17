  1. Ekonomim
Koray Grup şirketleriyle ilgili Cenevre’de tahkim süreci başladı

Malta’daki Shoreline Contracting Limited’in yaşanan sözleşme anlaşmazlığı için Koray Gruba bağlı şirketlerle ilgili tahkim süreci başlattığı belirtildi.

Malta merkezli inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketi Shoreline Contracting Limited (SCL), Türk kökenli Koray Gruba bağlı Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş, Koray Global Malta Limited (KGML), Orhun Kartal, Hun Yenilebilir Enerji Üretim A.Ş., Koray İnşaat San ve Tic A.Ş., Korsis Enerji ve Gayrimenkul A.Ş. ve Astra Yapı ve İşletmeciliği San ve Tic A.Ş. ünvanlı şirketlerle yaşanan sözleşme uyuşmazlığı nedeniyle İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan Uluslararası Ticaret Odası (ICC) nezdinde tahkim süreci başlattı.

MaltaToday gazetesinde yer alan habere göre, süreç taraflar arasında yürütülen bir inşaat projesi kapsamında ortaya çıkan ticari anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Haberde, SCL’nin yüklenici şirketin sözleşme hükümlerine uymadığı yönündeki iddialarla 24 milyon avroluk tazminat talebiyle ICC’ye başvurduğu belirtiliyor.

Tahkim başvurusunun 24 Ocak 2025’te yapıldığı, dosyanın ise 29243/ELU numarasıyla kayıt altına alındığı bildirildi. Sürecin halen devam ettiği, taraflardan resmi bir karar veya uzlaşı açıklaması gelmediği ifade ediliyor.

Malta Asliye Hukuk Mahkemesi (First Hall of the Civil Court) kayıtlarında, Shoreline Contracting Limited’in başvurusu üzerine alınan ihtiyati haciz (Garnishee Order) kararı uyarınca, hukuki güvence amacıyla finansal kuruluşlar nezdinde önleyici tedbirler uygulandığı vurgulanıyor.

SCL yöneticilerinin, MaltaToday’e yaptığı yazılı açıklamada, tahkim başvurusunun “yatırımcı güvenliği ve sözleşme şeffaflığı” amacıyla yapıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Tahkim süreci, taraflar arasında yaşanan teknik ve idari uyuşmazlıkların çözümünde uluslararası prosedürlerin işletilmesi amacıyla başlatılmıştır.”

Uzmanlar, davanın Malta’daki yatırım ortamı ve uluslararası inşaat sözleşmeleri açısından örnek teşkil edebileceğini, sürecin sonucunun hem Malta hem Türkiye iş dünyası tarafından yakından izleneceğini belirtiyor.

