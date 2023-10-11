Koray Holding, halka arz çalışmalarına başladı

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, inşaat, gayrimenkul yatırımları, yurt-konaklama hizmetleri, tarım ve balıkçılık ana iş kollarında faaliyet gösteren Koray Holding AŞ, halka arz için çalışmalara başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 35,24, Kartal Yenilenebilir Enerji AŞ'nin yüzde 30,91 payına sahip olan Koray Enerji Yönetim Kurulu, şirket paylarının halka arz edilmesine ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yapılmasına karar verdi.

Şirket, halka arz süreci kapsamında, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 Ekim 2023 tarihinde başvuru yaptı.

Şirket'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Koray Holding, Türkiye’de 100,16 MWp ve Ukrayna’da 6,97 MWp kurulu güç olmak üzere toplamda 107,13 MWp büyüklüğünde enerji santrali portföyüne erişti. Aynı zamanda 10,5 MW mekanik kurulu güce sahip biokütle enerji santrali projesini de 2020 sonunda devreye alarak faaliyete geçirdi. Koray Holding, ortaklığı bulunan toplam 38,14 MW mekanik kurulu güç büyüklüğünde hidroelektrik santralleri ile enerji portföyünü zenginleştirdi.

Koray Holding, yenilenebilir enerji alanındaki varlığına ek olarak, başta Koray Şirketler Topluluğu olmak üzere bünyesindeki şirketler ile müteahhitlik, gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösterirken, tarım, balıkçılık, eğitim ve yurt işletmeciliği gibi yeni sektörlere de adım attı.