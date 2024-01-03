Kordsa ABD’deki şirketlerini tek çatı altında birleştirdi

Kordsa, Kuzey Amerika'daki şirketlerini Kordsa Advanced Materials adı altında birleştirdi.

Konuya ilişkin Kordsa’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Kordsa Inc'in sahip olduğu Fabric Development ve Textile Products hisselerinin tamamı Axiom Materials Acquisition LLC şirketine devredildi ve şirket Kordsa Advanced Materials adı altında birleştirildi.

Böylece ABD'de faaliyet gösteren iş birimleri Kuzey Amerika'daki kompozit varlıkların tamamını yönetecek olan Kordsa Advanced Materials adı altında birleştirilip yönetilecek.