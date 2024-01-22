Kordsa, BPREG yatırımıyla biyokompozit geliştirecek

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, kompozit teknolojileri alanındaki yetkinliğini daha ileri seviyeye ulaştıracak önemli bir yatırıma imza attı. Kordsa, 2017’de Türkiye’de kurulan ve doğal elyaf takviyeli endüstriyel biyokompozitler geliştirerek sentetik kompozitlere çevre dostu alternatifler sunan sürdürülebilir ileri malzemeler şirketi BPREG’e yatırım gerçekleştirdi.

Kordsa bu yatırımı ile şirketin büyüme hikayesine ortak olacak, yurt içinde ve yurt dışındaki bilgi ve teknoloji birikimini de BPREG şirketine açacak. Kordsa üretim tesisleri, BPREG’in seri üretim süreçlerine ev sahipliği yapabilecek iken, BPREG ürün portföyünün Kordsa’nın dünyanın farklı coğrafyalarındaki müşterilerine sunulması sağlanacak. BPREG’in biyokompozit çözümleri otomotiv, mobilite, havacılık, spor aletleri, tüketici ürünleri gibi farklı sektörlerde ürün/parça üretiminin karbon ayak izini düşürürken yüksek performans ve hafifletmeyi de beraberinde sunacak; böylece sürdürülebilir malzemelere geçişi hızlandıracak. BPREG & Kordsa iş birliğiyle üretilecek biyokompozit malzemeler, doğal görünümleri ile dış yüzey estetik uygulamalarda da gelecek vaat ediyor.

Organik liflerden elde ediliyor

Organik liflerinden elde ettiği ürünleri patentli üretim tekniği aracılığıyla farklı polimerlerle birleştiren BPREG, yüksek performanslı, sürdürülebilir ve endüstriyel olarak kullanılabilirliği yüksek kompozit malzemeler elde ediyor. BPREG’in biyokompozit malzemeler; otomotiv, mobilite araçları, yat gibi deniz araçları, spor aletleri, havacılık, tüketici ürünleri gibi oldukça geniş bir yelpazede kullanılıyor. Bu uygulama alanlarında yüksek performans ve hafifletme isterlerinden ödün vermeden sürdürülebilir ürün/parça üretimini mümkün kılan BPREG, endüstrinin fiyat beklentileriyle de uyumlu kalabiliyor.

Düşük karbon emisyonuna sahip

Organik lifler biyokompozit için oldukça elverişli tarım ve güçlü ürünleri. Havadaki karbonu absorbe edip oksijene dönüştüren organik lifler ayrıca susuz tarım için de oldukça elverişli bitkiler. Gıda dışı tüketim için kullanılan organik liflerden elde edilen endüstriyel biyokompozitler hafiflik ve mekanik özellik açısından sentetik kompozitlere göre benzer performans gösterirken, bu ürünlere göre çok daha düşük karbon emisyonuna sahip.

Son dönemde otomotiv başta olmak üzere çok sayıda sektörden dünyaca ünlü firmaların ilgi gösterdiği biyokompozit teknolojilerinin önümüzdeki dönemlerde de hızlı ve başarılı büyüyen sektörlerden biri olması bekleniyor.

“Sürdürülebirlik yaklaşımlarımız birebir örtüşüyor”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, BPREG yatırımı ile kompozit teknolojileri alanındaki yetkinliklerine bir yenisini daha ekleyeceklerini vurguladı. Kordsa olarak 1973’te başlayan yolculuklarında her yeni adımda, dünyaya katkıda bulunmayı ilke edindiklerini belirterek, “50 yıldır müşterilerimize değer yaratırken, ekosistemin sürdürülebilirlik ve fayda odaklı gelişimine de öncülük ediyoruz. Bu ekosistem içerisinde gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinde girişimcileri kapsayarak hem ülke ekonomisine katkı sunuyoruz hem de yeni fikirlerin yolunu açıyoruz. Bugün ‘Hayatı Güçlendirmek’ olarak tanımlandığımız misyonumuz sadece müşterilerimize en dayanıklı ürünü sağlamakla sınırlı değil. Aynı zamanda, liderlik ettiğimiz malzeme devrimiyle, bir yandan müşterilerimiz için sürdürülebilir teknolojiler geliştirirken bir yandan da CDP ve SBTi gibi küresel platformlarla iş birliği halinde iş süreçlerimizin yeşil dönüşümüne öncelik veriyoruz. Diğer bir ifadeyle, dünyamızın ve insanlığın geleceği için sorumluluk alıyoruz. Doğal elyaf takviyeli ileri kompozitlerle büyük üretim endüstrilerinin yeşil dönüşümünün bir parçası olmayı hedefleyen BPREG de, Kordsa’nın bu yaklaşımıyla birebir örtüşen bir girişim. Kordsa olarak, BPREG’in küresel büyüme hikayesine ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

“Köprü olmayı sürdürüyoruz”

Bu yatırımın, Sabancı Topluluk Vaadi’nin de önemli bir destekçisi olacağını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: “BPREG’e gerçekleştirdiğimiz yatırımla, sürdürülebilir yaşamın destekçisi olurken, Türkiye’den çıkan bir teknolojinin de küresel pazarlara açılmasına katkıda bulunacağız. Yakın gelecekte, Türkiye’deki yerel üreticilerden temin edilerek organik liflerden elde edilen ürünleri, BPREG ve Kordsa sinerjisinde, müşteri portföyümüzde bulunan dünyanın en büyük şirketlerine sunulabilir hale gelecek. Böylece Türkiye ile dünya arasında bir köprü görevi görme misyonumuzda da yeni bir sayfa açmış olacağız.”

Sabancı Holding tarafından 2022 yılı içinde başlatılan ve geçtiğimiz aylarda da ilk faaliyeti dönemi mezunlarını veren ‘Sabancı ARF Almost Ready to Fly’ programına da katılan BPREG, burada da yatırım almaya hak kazanan 8 girişim arasında yer almıştı.