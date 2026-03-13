Kordsa, JEC World 2026’da ileri malzeme teknolojilerini ve yenilikçi çözümlerini tanıttı

Kompozit malzemeler ve teknolojileri alanında dünyanın en büyük ve en kapsamlı buluşmalarından biri olan JEC World, 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentinde gerçekleşti. Kompozit ekosisteminin tüm değer zincirini tek çatı altında buluşturan önemli organizasyonda Kordsa, kompozit teknolojileri alanındaki yetkinliklerini ve bu alandaki büyüme odağını ön plana çıkardı.

Kordsa, Türkiye’nin yanı sıra bağlı ortaklıkları ABD merkezli şirketleri Fabric Development Inc., Textile Products Inc., Axiom Materials Inc. ve İtalya merkezli Microtex Composites Srl. şirketleri ile birlikte değişen küresel pazar dinamiklerine paralel olarak şekillendirdiği stratejisiyle ürettiği çözümleri JEC World 2026’da katılımcılarla paylaştı.

Kordsa’nın kompozit çözümleri kritik ihtiyaçlara yanıt veriyor

Kordsa’nın JEC World 2026’da öne çıkan çözümleri arasında seramik matris kompozit (CMC) teknolojileri, otomotiv uygulamalarına yönelik geliştirilen termoplastik bazlı iç parça çözümleri, gövde parçaları ve karbon takviyeli prepreg ürünler yer aldı. Bu ürünler daha düşük ağırlıkla yüksek performans sağlarken, üretim süreçlerinde verimlilik artışı ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunuyor. Havacılık ve enerji sektörlerine yönelik geliştirilen ileri kompozit çözümler ise yüksek sıcaklık dayanımı, uzun ömür ve güvenilirlik gibi kritik ihtiyaçlara yanıt veriyor.

“Dönüşümün aktif bir parçası olmaya devam ediyoruz”

Kordsa CEO’su Ergun Hepvar, fuara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “JEC World, kompozit teknolojileri alanında küresel ölçekte en önemli buluşma noktalarından biri olma özelliğini taşıyor. Sektörün tüm değer zincirini bir araya getiren bu platformda hem mevcut teknolojilerin geldiği noktayı hem de geleceğe yön verecek trendleri yakından gözlemleme fırsatı buluyoruz. Bu yıl da sürdürülebilirlik, hafiflik, yüksek performans ve üretim verimliliği odaklı çözümlerin giderek daha belirleyici hale geldiğini net bir şekilde gördük. Aynı zamanda müşteri beklentilerinin daha entegre, daha çevik ve daha sürdürülebilir çözümler yönünde dönüştüğüne tanıklık ettik. Kordsa olarak bu dönüşümün aktif bir parçası olmaya ve müşterilerimizle birlikte değer yaratan çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.”

“Kompozit teknolojileri kordsa’nın bugününü ve geleceğini şekillendiriyor”

Kordsa’nın kompozit teknolojilerindeki yaklaşımının Ar-Ge’den seri üretime, tedarik zincirinden sertifikasyon süreçlerine kadar uçtan uca entegre bir yapı sunmasıyla farklılaştığını vurgulayan Ergun Hepvar, “Özellikle ileri malzeme çözümlerine olan talebin artması, kompozit tarafındaki konumumuzu daha da güçlendiren bir unsur. Kompozit teknolojilerini Kordsa’nın geleceğindeki iki stratejik odak alanından biri olarak konumlandırıyoruz. Bu alanda teknoloji derinliği, ürün çeşitliliği ve uygulama alanlarını birlikte genişleten bir yaklaşım benimsiyoruz. Kompozit teknolojileri, Kordsa’nın hem bugününü hem de geleceğini şekillendiren ana alan olarak öne çıkıyor. Burada derinleşerek daha yüksek katma değer üreten, farklılaşan ve müşterisiyle birlikte gelişen bir yapı kurmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.