Kordsa’nın Kratos çözümleri, Çimsa’nın bağlı ortaklığı Afyon Çimento bünyesinde yoluna devam edecek

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubu bünyesinde gerçekleştirilen varlık devri ile, 2014 yılından bu yana Kordsa çatısı altında yer alan Kratos inşaat çözümleri, Çimsa’nın bağlı ortaklığı Afyon Çimento bünyesine katılıyor. Çimsa’nın bağlı ortaklığı olan Afyon Çimento ve Kordsa arasında söz konusu varlık devri sözleşmesi 1 Ekim 2025 tarihinde imzalandı.

Çimsa 70’ten fazla ülkeye yayılan satış ağıyla birlikte uluslararası varlığını güçlendirmeyi sürdürecek

Varlık devriyle birlikte Çimsa, yapı malzemeleri alanındaki büyümesini Grup şirketi Afyon Çimento üzerinden gerçekleştireceği bu satın alma ile desteklemeyi sürdürecek. Çimsa, Afyon Çimento ve Kordsa’nın stratejik öncelikleri doğrultusunda atılan bu adımla birlikte, Kratos ürünleri Çimsa’nın 70’ten fazla ülkeye yayılan global satış ağı aracılığıyla dünya pazarlarındaki etkinliğini artıracak. Söz konusu adım, Çimsa Grubunun yapı malzemeleri alanındaki öncü rolünü güçlendirirken, ülkemizin katma değerli ihracat seferberliğine de önemli katkı sunmaya devam edecek.

“Ürün portföyümüzü sürdürülebilirlik ve teknoloji odağında genişletiyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Yaklaşık 5 yıldır kararlılıkla uyguladığımız stratejimizle Çimsa’yı küresel ölçekte bir yapı malzemeleri şirketine dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu dönüşümün en önemli adımlarından birini geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Mannok satın almasıyla atmıştık. Çimsa’nın global yapı malzemeleri pazarında ayak izini organik ve inorganik yatırımlarımız ile güçlendirmeye devam ederken, ürün portföyümüzü de sürdürülebilirlik ve teknoloji odağında yenilikçi ve katma değerli ürünler ile genişletiyoruz. Kratos’un bünyemize katılması bu stratejimizi daha da ileri taşıyacak. Beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentoda (CAC) dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak, global üretim ve satış ağımızla Kratos’un etki alanını genişletecek, küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacağız. Bu doğrultuda Kratos ile çimento ve beton ürün grubumuz arasında sağlanacak portföy uyumu sayesinde, fark yaratan çözümler sunmaya devam edeceğiz. Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grubumuzun bizlere verdiği yön doğrultusunda attığımız bu adım, bağlı ortaklığımız Afyon Çimento ve Çimsa’nın odaklanmasını güçlendirirken, yaratılacak sinerji Malzeme Teknolojileri Grubu genelinde daha etkin bir değer yaratımına da katkı sağlayacak. Kratos’u bugünlere getiren tüm Kordsa ekibine teşekkürlerimi sunarım.”

“Kordsa için inovasyon; ‘fikirden ürüne’ uzanan bir değer zinciri”

Kordsa CEO’su Ergun Hepvar ise şunları söyledi:

“Kordsa olarak Ar-Ge ve inovasyon becerimizi, müşteriye katma değer yaratan iş sonuçlarına döndürmek en güçlü kaslarımızdan biri. İnşaat Güçlendirme İş Birimimiz ve buradan doğan Kratos markamız da bu kasımızın güçlü bir yansıması. 2014 yılında lastik güçlendirme ve kompozit teknolojilerindeki bilgi birikimimiz ve mühendislik tecrübemizle hayata geçen inşaat çözümlerimiz, bugün 40’tan fazla ürün ile inşaat endüstrisinde özel çözümler sunuyor. Kordsa’nın içerisinde bir fikirle başlayan ve kurum içi girişimcilik modeli ile kendi ürün ve müşteri portföyünü oluşturan Kratos markası, Türkiye’de ve Brezilya'da pazar lideri oldu. 25 ülkede birçok farklı segmentte beton güçlendirmede çözüm olarak tercih edilen güvenilir bir marka. Tüm ekiplerimizin çabası ve özverisiyle büyüttüğümüz bu değer, şimdi bir diğer Topluluk şirketimiz, Afyon Çimento bünyesinde faaliyet göstermeye devam edecek. Kordsa olarak biz, önümüzdeki dönemde ana faaliyet alanlarımız olan lastik güçlendirme ve kompozit teknolojilerinde stratejik önceliklerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bu yolda, inovasyonu laboratuvarlardan çıkarıp ‘fikirden ürüne’ uzanan bir değer zinciri haline getirmek, her zaman olduğu gibi stratejimizin merkezinde yer alacak. Kordsa inşaat güçlendirme çözümlerimizin, Afyon Çimento’ya geçişiyle birlikte hem Topluluk şirketlerimizin odaklarını daha da güçlendireceğine hem de Sabancı Topluluğu’nun Malzeme Teknolojileri vizyonuna önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.”

Çok daha uygun maliyetlerle yerinde güçlendirme çözümleri sunuyor

11 yıldır inşaat sektörüne yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunan Kratos sentetik fiber donatı ürünleri; altyapı, üstyapı ve maden projelerinde betonun performansını ve dayanıklılığını artırıyor. Kratos sentetik fiber donatılar, korozyona karşı %100 dayanım, etkin çatlak kontrolü, 3 boyutlu homojen dağılım ve uzun süreli durabilite avantajlarıyla betonun yük taşıma kapasitesini artırıyor. Prekast, refrakter ve fibercement gibi yeni segmentlerde de kullanım alanı genişleyen bu ürünler, projelere yüksek performans ve sürdürülebilirlik katıyor.