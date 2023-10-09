Kordsa’ya sürdürülebilirlikte ‘Altın Madalya’ ödülü

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, küresel sürdürülebilirlik derecelendirmesi sağlayan EcoVadis tarafından yapılan değerlemede bu yıl da “Altın Madalya” unvanını korudu. ‘Hayatı Güçlendirmek’ vizyonuyla bugün 4 kıtada 13 üretim tesisiyle çalışmalarını yürüten Kordsa, EcoVadis “Altın Madalya” ödülü ile sürdürülebilirlik taahhüdünün arkasındaki güçlü duruşunu ve bu alandaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kordsa Sürdürülebilirlik ve Pazarlama İletişimi Direktörü Nevra Aydoğan Gürsoy, “Faaliyet gösterdiğimiz lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri alanlarında sektöre yön veriyoruz. ‘Hayatı Güçlendirme’ vizyonumuzla attığımız her adımda daha verimli ve çevreci teknolojiler üretmek odak noktamız. Bu kapsamda çevre, insan hakları, etik ve sürdürülebilir satın alma başlıklarının değerlendirildiği EcoVadis’te bu yıl, puanımızı yükselterek, bir kez daha ‘Altın Madalya’ unvanımızı korumayı başardık.” dedi.