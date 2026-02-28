Koreli Nacific, Korelle ile Türkiye pazarında

Nasific’in Türkiye pazarına girişi ile ilgili düzenlenen basın toplantısında Korelle Kozmetik Kurucu Ortağı ve Başkanı Fatih Akşener, Korelle Kozmetik Kurucu Ortağı ve Başkan Yardımcısı Neslihan Niğiz Ulak, The Skin Factory CEO’su Jason Roh, Overseas Business Division Director Julie Sun ile Rossmann Türkiye üst düzey yöneticileri bir araya geldi. Neslihan Niğiz Ulak, Türkiye’de Kore kozmetiği alanında kurumsal marka yönetimine ihtiyaç olduğunu belirterek, Nacific ile uzun vadeli bir yapılanma hedeflediklerini söyledi. Niğiz Ulak, “Nacific’in marka gücü, bilimsel yaklaşımı, içerik şeffaflığı ve gerçek sonuç odaklı marka felsefesi vizyonumuzla güçlü bir uyum gösterdi. Nacific’in global gücünü Rossmann’ın güvenilir perakende altyapısıyla birleştirerek Türkiye’de sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalayacağımıza inanıyoruz. Uzun vadede hedefimiz, Korelle’yi Kore güzelliğinin Türkiye’deki en etkili ve belirleyici oyuncularından biri haline getirmek” dedi.