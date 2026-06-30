Körfez devinden ikinci hamle: Denizbank’tan sonra HSBC Türkiye’ye talip

Dubai merkezli Emirates NBD PJSC, Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerini genişletmek amacıyla HSBC Türkiye birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Sürecin henüz erken aşamada olduğu ve taraflar arasında kesin bir anlaşma sağlanıp sağlanmayacağının belirsizliğini koruduğu belirtiliyor. Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre olası satış iddiaları hakkında Emirates NBD sessizliğini sürdürürken, HSBC cephesi ise “piyasa spekülasyonlarına ilişkin yorum yapmıyoruz” açıklamasında bulundu.

Emirates NBD, Türkiye pazarına 2019 yılında Denizbank'ı Rus Sberbank'tan satın alarak güçlü bir giriş yapmıştı. Hâlihazırda 500'den fazla şubesiyle Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birini yöneten Dubai merkezli kurumun HSBC'ye yönelik ilgisi, mevcut pazar payını ve ölçeğini daha da büyütme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

HSBC Türkiye’de gerileme sürüyor

Bir dönem Türkiye'nin en büyük yabancı sermayeli bankalarından biri olan İngiliz bankacılık devi HSBC, son yıllarda stratejik bir kararla operasyonlarını ciddi oranda küçülttü:

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2013 yılında 315 şubeyle hizmet veren bankanın şube sayısı, Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 36'ya kadar geriledi. En güncel verilere göre banka, varlık büyüklüğü açısından Türkiye'de 15. sırada yer alırken, toplam krediler içindeki payı yüzde 0,3 seviyesine indi.

HSBC, Türkiye operasyonlarını 2015 yılında da elden çıkarmaya çalışmış, ancak Hollanda merkezli ING Groep ile yürütülen satın alma süreci düzenleyici kurumlara takılarak rafa kalkmıştı.

HSBC Türkiye satışında stratejik hedef

Denizbank gibi 500'den fazla şubesi olan, devasa bir perakende ve tarım bankacılığı portföyüne sahip bir devin sahibi olan Emirates NBD, neden sadece 36 şubesi kalan ve pazar payı %0,3 olan bir bankayı almak istiyor?

HSBC'nin elinde kalan küçük pazar payı, sıradan bireysel müşterilerden ziyade, uluslararası ticaret yapan büyük Türk şirketleri ve çok uluslu şirketlerin Türkiye ayaklarından oluşuyor. Emirates NBD, şube ağı değil, doğrudan bu "nitelikli kurumsal ve ticari portföyü" bünyesine katmak ve muhtemelen Denizbank operasyonlarıyla entegre etmek istiyor olabilir.

Küçülmüş bir bankayı satın almak, lisans bedelleri ve hazır sistemleri uygun bir değerlemeyle devralmak anlamına gelir. Körfez sermayesi, Türkiye pazarındaki fiyatlamaları şu anda uzun vadeli girişler için oldukça cazip buluyor.

Türkiye-BAE ilişkilerinde yeni dönem

Bu hamle, jeopolitik gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde Dış ilişkiler ve bölgesel politikalar ekseninde Türkiye-BAE normalleşmesinin finansal mimarisinin inşa edildiği söylenebilir.

BAE sermayesi önceleri Türkiye'ye swap anlaşmaları, merkez bankası mevduatları veya borsaya "sıcak para" olarak gelirken, artık doğrudan kalıcı yatırımlara (şirket/banka satın almaları, liman ortaklıkları, enerji altyapısı) dönüşüyor.

Finans sektöründeki bu el değiştirmeler, iki ülke arasındaki siyasi bağları da ekonomik bir zırhla güçlendiriyor. Körfez sermayesinin bankacılık, lojistik ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki ağırlığının artması, Ankara'nın dış politikasında Ortadoğu ile kurduğu yeni denge politikasının sonuçlarından biri olarak görülüyor.