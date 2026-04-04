Körfez uçuşlarında yeni dönem: Riyadh Air ilk küresel rotalarıyla sahneye çıktı

Şirketin operasyonel yol haritası, Riyadh Air’in sadece bölgesel bir oyuncu kalmayacağını, küresel bir dev olmayı hedeflediğini net bir şekilde ortaya koydu. Londra, Paris, New York ve İstanbul gibi stratejik metropolleri ilk etap rotalarına ekleyen şirket, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonunun en somut havacılık adımını fiilen başlattı. Tamamı Boeing 787-9 Dreamliner uçaklarından oluşan ultra modern filosuyla operasyona başlayan havayolu, Riyad’ı Dubai ve Doha’ya rakip, devasa bir aktarma merkezi haline getirme yolunda kağıt üzerindeki planları gerçeğe dönüştürdü. Bu devasa yatırımın arkasındaki finansal güç ve kararlılık, Riyad'ın sadece bir varış noktası değil, batı ile doğu arasındaki tüm yolcu trafiğini yöneten en güçlü aktörlerden biri olacağını şimdiden kanıtladı.

Hizmet standartlarında dijital lüks ve yapay zeka destekli yeni bir döneme geçildi

Riyadh Air’i rakiplerinden ayıran en temel fark, tüm operasyonel süreçlerini ve yolcu deneyimini tamamen dijital bir omurga üzerine inşa etmiş olmasıydı. Rezervasyondan uçak içi hizmetlere kadar her aşamada yapay zekayı merkeze alan şirket, kişiselleştirilmiş yolculuk kavramını bir pazarlama sloganı olmaktan çıkarıp bizzat bir hizmet standardı haline getirdi. Bu teknolojik üstünlük, özellikle geleneksel hizmet modellerinden uzaklaşan, hız ve kişiselleştirme arayan yeni nesil yolcuları Körfez’in diğer devlerinden kendi safına çekme potansiyeli taşıdı. Geleceğin havacılığında sadece koltuk kapasitesinin değil, yolcuyla kurulan bu dijital ve duygusal bağın rekabetin ana belirleyicisi olacağı bir sürece bu hamleyle birlikte girilmiş oldu.