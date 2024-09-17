Korkmaz, düğün sezonunu ciro artışı ile tamamladı

MURAT KÜÇÜK / İSTANBUL

Yaz mevsiminin bitmesi ile düğün ve çeyiz alışverişi dönemi de geride kaldı. 2024 düğün sezonunun satışlara doping etkisi yaptığını söyleyen Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz, elde ettikleri sonuçları ‘memnuniyet verici’ olarak nitelendirdi. EKONOMİ’ye konuşan Kerim Korkmaz, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciro ve satış adetlerinde artış yakaladıklarını, yüksek talebe güçlü üretim ve sağlıklı dağıtım ile cevap verdiklerini söyledi. Porselen ve çatal-kaşık-bıçak ürün gruplarının satış listesinin en üstünde yer aldığını dile getiren Korkmaz, “Bu ürün grubu beklentilerimizin üzerinde bir satış performansı yakaladı” dedi. Mağazalaşma ve mevcut mağazalarda verimliliği artırmayı da bir diğer hedef olarak gördüklerini söyleyen Korkmaz, açtıkları yeni mağazalar ile markayı daha erişilebilir hale getirdiklerine dikkat çekti.

Sektörde daralma endişesi yaşandı

Evlilik ve düğün sayısındaki azalmanın sektörde daralma endişesi yarattığını söyleyen Kerim Korkmaz, “Ürün çeşitliliğimizi genişleterek ve ihtiyaçlara esnek çözümler sunarak, bu trendin olumsuz etkilerini minimalize ettik. Bu sayede değişen talebe uyum sağlayarak satış hedeflerimizi başarılı bir şekilde yakaladık” şeklinde konuştu. Zengin Türk mutfağının kültürünü yansıtan ürünler yapmayı ve bu zengin kültürü yaşatmayı da misyon edindiklerini hatırlatan Korkmaz, “Özgün tasarımlı tencere setlerimize, Türk kahvesi ve çay makinelerimize büyük ilgi var. Geleneksel değerleri modern teknolojilerle birleştirerek bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız; Türk mutfağının vazgeçilmez unsurlarını evlere taşıyarak bu kültürü gelecek nesillere aktarmak” dedi.