Köroğlu Taşımacılık, müşteri memnuniyetini Avrupa'ya taşıdı

Bolu Merkezli hizmet veren Köroğlu Taşımacılık, güçlü araç filosu ve Avrupa hattındaki başarılı operasyonlarıyla dikkat çekiyor. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Genel Müdür İbrahim Çelikbaş, “ Aldığımız malı güvenle zamanında yerine ulaştırıp teslim etmek ve müşterilerimizin memnuniyeti sağlamak şirketimizin ve tüm çalışma ekibimizin önceliğidir “ diye konuştu.

Uzun yıllardır lojistik sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Genel Müdür Çelikbaş, “Ben 40 yılı aşkın zamandır sektördeyim. O zamandan bu yana da kesintisiz devam ediyorum. Şirketimiz filomuzda bulunan tümü yeni 14 aracımız ile Fransa, İspanya, Portekiz hatları başta olmak üzere birçok ülkeye uluslararası taşımacılık yapıyor” dedi.

Birçok iş kolunda olduğu gibi kendi meslek alanlarında da çeşitli zorluklarla mücadele ettiklerini anlatan Çelikbaş, lojistik sektörünün özellikle son yıllarda artan maliyetler ve nitelikli şoför bulma sorunu gibi temel problemlerle mücadele ettiğini söyledi. Son yıllarda maliyetlerde ciddi artış yaşandığını vurgulayan Çelikbaş, sektörün özellikle gider kalemleri nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini ileri sürdü. Çelikbaş, “Kasko, muayene, akaryakıt, geçiş belgeleri, otoyol ücretleri gibi sürekli artan maliyetlerle baş etmeye çalışıyoruz. Bir başka anlatımla günü kurtarmaya çalışıyoruz. Maliyetler artıyor ancak navlunlar ileri gitmedi, aksine geriye geldi. Yani bizim navlunlar artmadı ama masraflar ciddi bir şekilde arttı” diye konuştu.

Fırsatını bulan yurt dışına gidiyor

Bölgesel gelişmelerin de taşımacılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini dile getiren İbrahim Çelikbaş, “Şu anda İran’daki savaş olunca daha da kötü oldu” değerlendirmesinde bulundu. Lojistik sektörünün en büyük sorunlarından birinin de nitelikli şoför bulmak olduğunu vurgulayan Çelikbaş, son yıllarda bu problemin daha da belirgin hale geldiğini belirterek şöyle devam etti:

“Benim şu anda iki üç tane şoför ihtiyacım var ama yok. Bulamıyoruz. Artık bizim verdiğimiz ücreti de yeterli bulmuyor. Avrupa’da çalışayım daha çok alırım anlayışındalar. Aslında bizim rakamlarımız da iyi ama fırsat bulunca hemen gidiyorlar. Aslında yanlış yapıyorlar. Çünkü orada alıştıkları ortamdan uzaklar, güvenliği yok. Evine, köyüne gidemiyor. Ama yine de yurt dışını tercih ediyorlar.”

En kötü yanın ise şoförlerin vize aldıktan sonra işi bırakmaları olduğunu söyleyen Çelikbaş, bunun da firmaları zor durumda bıraktığını dile getirerek “Vizeyi alıyorsun mesela, şu anda benim iki tane şoför gitti. Üzerlerinde iki yıllık vize var. O vizeyle çıkıp gidiyorlar. Gideni görmüyorsun bile; yanına gelmeden ‘işi bıraktım’ diyor. Bizi de zorda bırakıyorlar, mecburen çıkış veriyorsun” ifadelerini kullandı.

Eskiden şoför bulmak çok daha kolaydı

Sektöre başladığı yıllarda bu tür sorunların yaşanmadığını anlatan İbrahim Çelikbaş, son 3-4 yılda dengelerin değiştiğini söyleyerek “Sektöre ilk başladığımız yıllarda böyle sorunlar yoktu. Şoför sıkıntısı son 3-4 seneden beri var. Ondan önce yoktu. Her gün bana gelen oluyordu ‘şoför ihtiyacın var mı, geleyim çalışayım’ diye. Şimdi elimizdekini zor tutuyoruz” dedi.

Avrupa ve Afrika hattında taşımacılık

Şirketin uluslararası taşımacılık faaliyetlerine de değinen Genel Müdür Çelikbaş, farklı sektörlere ait yükleri Avrupa ve Kuzey Afrika’ya taşıdıklarını söyledi. “Şu anda İspanya’ya tekstil, Fas’a malzeme, inşaat demiri, kumaş çekiyoruz. Daha doğrusu piyasada ne bulursak taşıyoruz” diyen Köroğlu, lojistik sektörünün ekonomik hareketliliğin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.