Korsini Ambalaj'ın ABD'li MCC’ye satışı tamamlandı

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, satış işlemiyle birlikte Korsini, MCC çatısı altında yerel ve global piyasalarda büyümesini sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Yönetici Direktörü Zeynep Koçak, esnek ambalaj sektörünün lider global oyuncusu Korozo Group’un satıcı taraf danışmanlığını üstlendiklerini belirterek, "İşlemin başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı gururluyuz. Finansal piyasalardaki zorlu ortama rağmen, bu işlemi başarıyla tamamladık. Bu önemli işlemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye M&A pazarında önemli işlemlere imza atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.