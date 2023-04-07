Korsini Ambalaj'ın ABD'li MCC’ye satışı tamamlandı
ÜNLÜ & Co’nun satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, Actera Group yatırımı olan Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. iştiraklerinden, IML (kalıp içi etiketleme) alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Korsini-Saf Ambalaj San. Ve Tic. AŞ ‘nin yüzde 100 hissesinin ABD merkezli Multi-Color Corporation iştiraki MCC Verstraete N.V’ye (“MCC”) satışı tamamlandı.
ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, satış işlemiyle birlikte Korsini, MCC çatısı altında yerel ve global piyasalarda büyümesini sürdürecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Danışmanlık Yönetici Direktörü Zeynep Koçak, esnek ambalaj sektörünün lider global oyuncusu Korozo Group’un satıcı taraf danışmanlığını üstlendiklerini belirterek, "İşlemin başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından dolayı gururluyuz. Finansal piyasalardaki zorlu ortama rağmen, bu işlemi başarıyla tamamladık. Bu önemli işlemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye M&A pazarında önemli işlemlere imza atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.