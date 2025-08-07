Korteks 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Zorlu Tekstil Grubu şirketlerinden Avrupa’nın en yenilikçi polyester iplik üreticilerinden Korteks, Zorlu Grubu’nun Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odaklı olarak yürütmeye devam ediyor.

Bursa’daki ileri teknoloji ve inovasyon ile üretim yapan tesislerinde; ev tekstilinden otomotive, savunma sanayinden sağlık endüstrisine kadar uzanan pek çok sektöre nitelikli iplik ürünleri sunan Korteks, sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışını benimseyerek, “Gelecek İçin Bugün” mottosuyla daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam ediyor.

Korteks bu anlayış çerçevesinde, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve faaliyetlerini paylaştığı; çevresel, sosyal ve yönetişim temel başlıkları altında hazırlanan GRI (Global Reporting Initiative-Küresel Raporlama İnisiyatifi) uygun olarak 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

“Sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi vizyonumuzla sektördeki öncü rolümüzü her geçen gün daha da pekiştiriyoruz”

Zorlu Grubu’nun “Akıllı Hayat 2030” stratejisi doğrultusunda iş modelini sadece ekonomik değil; çevresel ve toplumsal fayda yaratma hedefiyle yeniden şekillendirdiklerini söyleyen Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Korteks olarak sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi vizyonumuzla sektördeki öncü rolümüzü her geçen gün daha da pekiştiriyoruz. Teknik tekstiller ve döngüsel üretim odağındaki birikimimizi stratejik bir avantaja dönüştürüyoruz. Bu anlayışla 2024 yılında sürdürülebilirlik anlayışımızı ürünlerimizden süreçlerimize, yatırımlarımızdan paydaş iletişimimize kadar tüm iş yapış şeklimize yansıtmaya devam ettik. İklim acil durumunun getirdiği risklere karşı mücadelemizi derinleştirirken uzun vadeli etki odağımızı da somut ve ölçülebilir çıktılara dönüştürdük. Yeşil dönüşüm yolculuğumuzda, enerji ve kaynak verimliliği odaklı projelerle ölçülebilir kazanımlar elde etmeyi sürdürdük. Geri dönüştürülmüş ham maddelerle üretim yapan tesis yatırımlarımızdan aldığımız güçle, döngüsel ekonomiye dair iyi uygulama örnekleri sunduk.” dedi.

“Karbon salım yoğunluğumuzu 0,07 ton CO2/ton üretim seviyesine çekerek 2030 Net Sıfır hedefimize daha da yaklaştık”

Yeşil dönüşüm için attıkları somut adımların sonuçlarına almaya devam ettiklerini dile getiren Barış Mert, “Enerji ve kaynak verimliliğine yönelik projelerle karbon salımı ve yoğunluğunu istikrarlı bir şekilde düşürüyoruz. 2024 yılında karbon salım yoğunluğumuzu 0,07 ton CO2/ton üretim seviyesine çekerek 2030 Net Sıfır hedefimize daha da yaklaştık. Elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılarken, toplam enerji tüketimimizin %70’ini yeşil kaynaklarla sağladık. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme sürecini başarıyla tamamladık. Üretim süreçlerimizi daha verimli ve çevresel açıdan duyarlı hale getirmek amacıyla enerji, su ve atık yönetimi alanlarında çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirdik. Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızdaki gerilemeye ek olarak, Kapsam 3 emisyonlarına yönelik tedarik zinciri bazlı analizleri hesaplamaya devam ettik. Ürün yaşam döngüsü analizleri (LCA)

ve EPD belgeleri aracılığıyla çevresel etkileri kayıt altına alarak tüm değer zincirimizde karbon azaltımına dair bilinçli bir yönetişim yaklaşımı oluşturduk” dedi.

Döngüsel üretimde Türkiye’nin ve dünyanın öncü şirketlerinden biri

Sürdürülebilirliği merkezine alan Korteks, teknik tekstiller ve döngüsel üretim ekseninde katma değer yaratmayı sürdürüyor. Polyester ipliklerin geri dönüşümüyle ürettiği TAÇ REBORN®, su ve kimyasal kullanımını azaltarak çevreci boyama süreci sunan Dope-Dyed teknolojisi, ekosistemdeki mikroplastik kirliliğini azaltmayı hedefleyen biyobozunur katkı maddeli TAÇ BIOLOOP® gibi ürünleriyle sektörde öncülüğünü pekiştiriyor. Ayrıca, RPET cips üretimi yapan Polimer Geri Dönüşüm Tesisi ile, üretim firesinden geri dönüşümlü iplikler üreterek döngüsel ekonomiye katkı sunuyor. Korteks 2024 yılında TAÇ REBORN® ürününü farklı renk ve parlaklık seçenekleriyle yeniden tanımlarken, biyobozunur özelliklere sahip TAÇ BIOLOOP® ürününü de 2024 itibarıyla endüstriyel üretime geçirdi.

Ar-Ge ve inovasyon ile sürdürülebilirliği somut çıktılara dönüştürüyor

Korteks sürdürülebilirlik konusunda attığı adımları, uzun yıllardır Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlar sayesinde somut çıktılara dönüştürüyor. Geçen yıl Ar-Ge’ye 177,8 milyon TL yatırım yapan Şirketin 2024’te Ar-Ge Merkezinde yürütülen projelerin büyük kısmı biyobozunur ve geri dönüştürülebilir malzemeler, otomotiv tekstilleri ve yüksek performanslı teknik iplikler üzerine yoğunlaşmış bulunuyor. Şirketin bu kapsamda, TÜBİTAK 1832-Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında iki projesi kabul edilmiş durumda. Korteks ayrıca Avrupa Birliği Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında katıldığı PLASTICE ve SSbD4Chem gibi projelerle küresel bilgi ve teknoloji ağları içindeki etkinliğini de her geçen gün daha da artırıyor.

Korteks 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nda öne çıkan rakamlar

- Toplam Ar-Ge Yatırımları 177,8 milyon TL

- TechXtile İnovasyon Ligi’nde En İnovatif Firma Sıralaması İlk 10 firma arasında

- Kapsam 2 Sera Gazı Salımı 0 (I-REC sertifikası sayesinde sıfırlanmıştır)

- Salım Yoğunluğu 0,07 ton CO2 / ton üretim

- Elektrik Tüketiminin Yenilenebilir Kaynaklardan Karşılanma Oranı %100

- Enerji Verimliliği Projeleri ile Sağlanan Tasarruf 1.119 MWh

- Su Yoğunluğu 2,1 m3 /ton üretim

- Projelerle Sağlanan Toplam Atık Azaltımı 11,6 ton

- Geri Dönüştürülmüş Ambalaj Malzemesi Kullanım Oranı %78

- Toplam Eğitim Saati (İSG hariç) 16.634 saat

Sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinin merkezine alan Korteks, sürdürülebilirlik stratejilerini Zorlu Grubu’nun “Akıllı Hayat 2030” hedeflerine paralel olarak uyguluyor. GRI Universal Standards 2021’e ve GRI İçerik Endeksi’ne uygun olarak hazırlanan 2024 Korteks Sürdürülebilirlik Raporu’nda ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (UN WEPs) doğrultusunda ilerleme bildirimlerine yer veriliyor. Raporda, WEF Paydaş Kapitalizmi Endeksi kapsamında öncelikli göstergeler dikkate alınırken, ilgili bölümlerde bu göstergelere ilişkin uygulamalar açıklanıyor. Rapor, ayrıca Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) Endeksi ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) rehberliğinde, sektöre özel performans göstergeleri üzerinden yapılandırılmış bulunuyor.