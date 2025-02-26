Korteks, ihracatta Avrupa'ya odaklandı, 50 ülkeye ulaştı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Avrupa'nın en yenilikçi polyester iplik üreticilerinden biri olan Korteks, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla sektörde fark yaratıyor. Bursa’daki 350 bin metrekarelik tesisinde 1.850 kişilik güçlü ekibiyle faaliyet gösteren Korteks, teknik tekstil ve akıllı tekstil alanında geliştirdiği yenilikçi çözümleriyle küresel rekabette öncü bir rol üstleniyor. Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Polyester iplik üretiminde lider konumumuzu korurken, ileri teknoloji ve inovasyon odaklı süreçlerimizle sektörde değer yaratıyoruz. Ürünlerimiz döşemelik, halı, ev tekstili, medikal, spor giyim, otomotiv ve dış mekan uygulamaları gibi birçok farklı alanda kullanılıyor. TAÇ markası altında Geliştirdiğimiz Dry Touch®, Taç Reborn, Taç Bioloop ve Taç UV Resistant gibi sürdürülebilir ürünlerimizle sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

Yıllık 200 bin tonluk üretim kapasitesiyle 5 kıtada 50’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren Korteks, ihracat gelirlerinin toplam cirodaki payını artırmayı hedefliyor. Barış Mert, “2024’te ihracatımız toplam gelirimizin yüzde 20’sini oluşturdu ve 45 milyon dolar gelir elde ettik. İhracatta özellikle Avrupa ülkelerine odaklanıyoruz. Almanya, İngiltere, Fransa, Polonya ve İtalya gibi ülkeler başlıca pazarlarımız arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, Kuzey Amerika ve Orta Doğu pazarlarında da büyümeyi planlıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Geri dönüşümde öncü uygulamalar

Korteks, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda geliştirdiği Polimer Geri Dönüşüm Tesisi’nde, üretim firesinden geri dönüştürülmüş polyester iplik hammaddesi olan “RPET Cips” üretimine devam ediyor. Geri dönüştürülmüş ipliklerin susuz biçimde renklendirilmesini sağlayan ‘dope dyed’ teknolojisi sayesinde çevreye duyarlı üretim gerçekleştiren Korteks, bu alandaki yatırımlarıyla döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Barış Mert, “Sürdürülebilirlik odaklı ürünlerimizle yalnızca çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda müşterilerimizin yüksek performans beklentilerini karşılayan yenilikçi çözümler sunuyoruz. 2025 yılına dair en büyük hedefimiz, geri dönüşüm teknolojileri ve sürdürülebilir ürün portföyümüzü genişleterek sektördeki liderliğimizi pekiştirmek” diye konuştu.

Bu yıl yeni ürünler pazara sunulacak

Korteks, Taç Infrared, Taç Thermal Touch ve Taç Hybrid gibi yeni ürünlerini bu yıl pazara sunacak. Barış Mert, “2024 yılındaki zorlu ekonomik koşullardan önemli dersler çıkardık. 2025’te ihracatta pazar çeşitliliğimizi artırarak ve inovasyon odaklı ürünler geliştirerek büyümemizi sürdürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Korteks, Grubu’nun “Akıllı Hayat 2030” stratejisi doğrultusunda sürdürülebilirlik ve inovasyonu iş modelinin merkezine almış durumda. Firma, yüksek katma değerli teknik tekstil ve akıllı tekstil ürünlerine odaklanarak, sektörün geleceğini şekillendirecek projelere imza atıyor. Barış Mert, “Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ipliklerden çevresel sürdürülebilirliği destekleyen ileri teknoloji ürünlere kadar geniş bir yelpazede yenilikçi çözümler sunuyoruz. Her zaman geleceğin ihtiyaçlarını bugünden öngörerek, sektöre yön veren bir marka olmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.