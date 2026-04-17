Kortta Züber imzası büyüyor

Katkısız, koruyucusuz, renklendiricisiz ve rafine şeker içermeyen ürünleriyle iyi beslenmeyi günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Züber, sporcuların yoğun tempolarında güvenilir seçenekler sunuyor. Bu yaklaşım, profesyonel spor hayatında performans kadar sürdürülebilir beslenme düzenine de önem veren milli tenisçi Zeynep Sönmez’in yaşam biçimiyle güçlü bir uyum gösteriyor.

Züber’in 2019’dan bu yana Zeynep Sönmez’e verdiği destek, yalnızca bir sponsorluk ilişkisinin ötesinde; disiplin, süreklilik ve ortak değerler üzerine kurulu bir iş birliği olarak öne çıkıyor. Marka, Zeynep Sönmez’in sağlıklı beslenme rutinine katkı sunarken, onun ulusal ve uluslararası yolculuğunda da yanında yer alıyor.

2024 Merida Open Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonluğu ve 75 yıl sonra Wimbledon Grand Slam tekler kategorisinde üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi unvanı, Zeynep Sönmez’in kariyerindeki önemli dönüm noktaları arasında yer alıyor. Disiplinli yapısı, sahadaki mücadele gücü ve istikrarlı yükselişiyle dikkat çeken milli sporcu, Züber’in benimsediği doğal, güvenilir ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla örtüşen güçlü bir profil çiziyor.

Züber, yalnızca ürün geliştiren bir marka olmanın ötesinde, sporun ilham veren dünyasına katkı sunmayı da öncelikleri arasında görüyor. Basketboldan tenise, padelden jiu-jitsuya, yüzmeden yarış sporlarına, dağcılıktan koşuya kadar birçok farklı branşta sporcuları destekleyen marka, temiz içerikli yaklaşımını sporcu iş birliklerinde de somut şekilde ortaya koyuyor.

“Değerlerimiz örtüştü”

Züber Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Özer, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“Sağlıklı yaşamı desteklemek bizim için yalnızca ürün geliştirmekle sınırlı değil; bu yaklaşımı hayatın farklı alanlarına taşımayı önemsiyoruz. Spor da bu alanların başında geliyor. Zeynep Sönmez’in azmi, disiplinli çalışma anlayışı ve sahadaki enerjisi, Züber’in değerleriyle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Onun ulusal ve uluslararası başarı yolculuğuna eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise sponsorluk anlaşmasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Profesyonel spor hayatında performans kadar, o performansı sürdürülebilir kılan yaşam düzeni de çok önemli. Beslenme de bunun önemli bir parçası. Züber’in temiz içerik yaklaşımı ve sağlıklı yaşamı destekleyen bakış açısı benim için kıymetli. Kortta beni temsil edecek bir markayla bu değerlerde buluşmak benim için ayrıca anlamlı.”

Züber, sporcuların performansını destekleyen temiz içerikli ürünleri ve spora yaptığı yatırımlarla atıştırmalık kategorisinde fark yaratmayı sürdürürken; sağlıklı ve dengeli yaşam anlayışını daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor.