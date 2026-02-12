Korucuoğlu: Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm artık iki ayrı masada konuşulmayacak

Yaklaşık 29 yıldır farklı sektörlerde ve farklı ölçeklerde şirketlerle çalışan Korucuoğlu, iş dünyasında rekabet anlayışının köklü bir değişim geçirdiğini vurguladı. Bir dönem şirketlerin temel hedefinin yalnızca büyümek olduğunu belirten Korucuoğlu, bugün ise asıl sorunun “nasıl büyüdükleri” olduğunu ifade etti. Korucuoğlu’na göre artık yalnızca finansal performans yeterli değil. Şirketlerin kaynaklarını nasıl kullandığı, riskleri nasıl yönettiği, çalışanlarını nasıl geliştirdiği ve değişime ne kadar hızlı uyum sağladığı finansal sonuçlar kadar kritik hale geldi. Bu dönüşümün merkezinde ise sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm yer alıyor.

Sürdürülebilirlik artık bir rapor değil, iş modelinin kendisi

Korucuoğlu, sürdürülebilirliğin hâlâ birçok şirkette raporlama faaliyeti olarak görüldüğünü belirterek bunun önemli bir yanılgı olduğunu söyledi. “‘Sürdürülebilirlik raporumuz var, ESG skorumuz yeterli’ diyen şirketlerle sık karşılaşıyoruz. Oysa rapor, sadece mevcut durumun fotoğrafıdır. Asıl mesele, o fotoğrafı oluşturan operasyonların sürdürülebilir şekilde tasarlanmasıdır” diyen Korucuoğlu, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte sürdürülebilirliğin artık bir kurumsal sosyal sorumluluk başlığı değil, doğrudan stratejik bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Bu kapsamda üretim süreçlerinin karbon ayak izine göre yeniden tasarlanması, tedarikçi seçimlerinin sürdürülebilirlik kriterlerine göre yapılması ve ürün tasarımının döngüsel ekonomi yaklaşımıyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Korucuoğlu, bu dönüşümün dijital altyapı olmadan mümkün olmadığını belirtti.

Dijital dönüşüm yazılım almak değil, karar alma biçimini değiştirmektir

Dijital dönüşümün hâlâ birçok kurumda teknolojik altyapı yatırımı olarak algılandığını ifade eden Korucuoğlu, bunun eksik bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti. “ERP değiştirmek, e-faturaya geçmek dijital dönüşüm değildir. Dijital dönüşüm, veriyi kullanarak karar alma biçimini değiştirmektir. Dijitalleşme, sürdürülebilirliğin beynidir. Veriyi ölçemediğiniz bir operasyonda, neyi iyileştireceğinizi bilemezsiniz” diyen Korucuoğlu, şirketlerin çoğunun sürdürülebilirlik hedeflerini ölçebilecek dijital altyapıya sahip olmadığını belirtti.

Şirketlere “Karbon emisyonunun hangi üretim hattında, hangi zaman diliminde oluştuğunu biliyor musunuz?” sorusunu yönelttiğini ve bu soruya verilen yanıtın çoğu zaman “hayır” olduğunu belirten Korucuoğlu, bunun dijital dönüşümün henüz başlamadığını gösterdiğini söyledi.

Strateji, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm aynı sistemin parçaları

Korucuoğlu’na göre şirketlerde sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve strateji ekiplerinin ayrı çalışması, dönüşümün en büyük engellerinden biri. “Balanced Scorecard ile strateji haritası oluşturuyorsunuz ancak karbon hedefleriniz bu haritada yer almıyorsa stratejiniz eksiktir. Risk yönetimi sisteminizde iklim riskleri tanımlı değilse, en büyük riski gözden kaçırıyorsunuz. Özellikle aile şirketleri için sürdürülebilirlik kriterlerine uyum, kurumsal devamlılığın temel koşullarından biridir” diyen Korucuoğlu, bu alanların entegre yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurumsal kapasite dönüşümün başarısını belirliyor

Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm projelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının en önemli nedenlerinden birinin kurumsal kapasite eksikliği olduğunu, yeni bir yazılım yatırımının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Korucuoğlu, çalışanların bu sistemleri kullanabilecek yetkinlikte olması gerektiğini ifade etti ve ekledi “Veriyi girecek, analiz edecek ve karar süreçlerine entegre edecek insan kaynağı yoksa yatırımın geri dönüşü olmaz. Bu nedenle teknik çözümler kadar kurumsal kapasite gelişimi ve çalışan eğitimleri de kritik öneme sahiptir”.

Ölçemediğinizi yönetemez, yönetemediğinizi sürdüremezsiniz

Korucuoğlu, birçok şirketin sürdürülebilirlik raporu hazırladığını ancak bu verileri karar süreçlerinde kullanmadığını belirtti. “Oysa doğru kullanılan verilerle enerji maliyetleri düşürülebilir, operasyonel verimlilik artırılabilir ve yeni pazarlara erişim sağlanabilir. Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümü birbirine bağlayan temel unsur, verinin karar süreçlerine entegre edilmesidir” diyen Korucuoğlu, bu entegrasyonun rekabet avantajı yarattığını ifade etti.

Geleceğin rekabetinde entegre dönüşüm belirleyici olacak

Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirten Korucuoğlu, bu iki alanı birlikte yöneten şirketlerin rekabette öne geçtiğini vurgulayarak; FZK Danışmanlık olarak sürdürülebilirlik danışmanlığı, dijital dönüşüm, stratejik yönetim ve operasyonel gelişim alanlarında hizmet verdiklerini belirtti, şirketlerin ölçülebilir sonuçlar elde etmesine ve sürdürülebilir büyüme sağlamasına destek olduklarını ifade etti.